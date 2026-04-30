Мобилизация после приговора не является «изменением обстановки» в понимании статьи 48 УК, – Верховный Суд

12:24, 30 апреля 2026
Прохождение обвиняемым службы в ВСУ после осуждения за уклонение от нее не дает оснований для применения судом кассационной инстанции положений ст. 48 УК.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда высказал позицию относительно возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки для лица, осужденного за уклонение от военной службы во время мобилизации.

Речь идет о деле, в котором обвиняемый был признан виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и осужден к 3 годам лишения свободы. Приговор местного суда от 5 марта 2024 года оставил без изменений апелляционный суд 21 июля 2025 года.

В кассационной жалобе сторона защиты просила освободить подзащитного от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины, ссылаясь на изменение обстановки — в частности, на то, что после принятия судебных решений он добровольно мобилизовался.

Однако Кассационный уголовный суд пришел к выводу, что такие обстоятельства не могут быть основанием для применения ст. 48 УК. Суд отметил, что уголовное правонарушение было совершено 2 ноября 2023 года, тогда как мобилизация состоялась лишь с 1 сентября 2025 года, то есть такие действия не соотносятся с требованиями ст. 48 УК и не свидетельствуют об изменении обстановки.

Прохождение обвиняемым военной службы в ВСУ после принятия решений судами первой и апелляционной инстанций, которыми он осужден по ст. 336 УК, не дает оснований для применения судом кассационной инстанции положений ст. 48 УК.

В то же время коллегия судей КУС считает, что назначенное обвиняемому наказание в виде реального лишения свободы не соответствует принципу пропорциональности, который является составляющей принципа верховенства права и применяется в уголовном судопроизводстве. Кассационный суд обращает внимание, что фактическое прохождение военной службы во время военного положения свидетельствует о переоценке обвиняемым собственной поведения, осознании значимости конституционной обязанности по защите государства и делает его изоляцию от общества неоправданной и чрезмерной.

Позиция КУС: изменено решение судов предыдущих инстанций в части назначенного наказания, обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 5.03.2026 по делу № 581/4/24 (производство № 51-4054км25).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

