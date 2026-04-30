Мобілізація після вироку не є «зміною обстановки» у понятті статті 48 КК, – Верховний Суд

Проходження обвинуваченим служби в ЗСУ після засудження за ухилення від неї, не дає підстав для застосування судом касаційної інстанції положень ст. 48 КК.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду висловив позицію щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки для особи, засудженої за ухилення від військової служби під час мобілізації.

Йдеться про справу, в якій обвинуваченого було визнано винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засуджено до 3 років позбавлення волі. Вирок місцевого суду від 5 березня 2024 року залишив без змін апеляційний суд 21 липня 2025 року.

У касаційній скарзі сторона захисту просила звільнити підзахисного від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України, посилаючись на зміну обстановки — зокрема, на те, що після ухвалення судових рішень він добровільно мобілізувався.

Однак Касаційний кримінальний суд дійшов висновку, що такі обставини не можуть бути підставою для застосування ст. 48 КК. Суд зазначив, що кримінальне правопорушення було вчинене 2 листопада 2023 року, тоді як мобілізація відбулася лише з 1 вересня 2025 року, тобто такі його дії не співвідносяться з вимогами ст. 48 КК та не свідчать про зміну обстановки.

Проходження обвинуваченим військової служби в ЗСУ після ухвалення рішень судом першої і апеляційної інстанцій, якими його засуджено за ст. 336 КК, не дає підстав для застосування судом касаційної інстанції положень ст. 48 КК.

Водночас, колегія суддів ККС вважає, що призначене обвинуваченому покарання у виді реального позбавлення волі не відповідає принципу пропорційності, який є складовою принципу верховенства права та застосовується у кримінальному судочинстві. Касаційний суд звертає увагу, що фактичне проходження військової служби під час воєнного стану свідчить про переоцінку обвинуваченим власної поведінки, усвідомлення значущості конституційного обов`язку щодо захисту держави та робить ізоляцію його від суспільства невиправданою і надмірною.

Позиція ККС: змінено рішення судів попередніх інстанцій в частині призначеного покарання, звільнено обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 5.03.2026 у справі № 581/4/24 (провадження № 51-4054км25).

