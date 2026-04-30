Уплачивается ли судебный сбор при обжаловании определения о судебном контроле — вывод Верховного Суда

Верховный Суд применил позицию Конституционного Суда и подтвердил отсутствие обязанности уплачивать судебный сбор за апелляцию по делам об исполнении решений.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу, что лицо не обязано уплачивать судебный сбор за подачу апелляционной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления об установлении судебного контроля за исполнением судебного решения в порядке статей 382, 383 КАС Украины.

КАС ВС отменил определение апелляционного суда, который вернул жалобу из-за неуплаты сбора, и направил дело для продолжения рассмотрения. При этом Суд применил подход, сформированный с учетом решений Конституционного Суда Украины относительно гарантий доступа к правосудию и обеспечения исполнения судебных решений.

Обстоятельства дела № 520/21679/21

Истец обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения Украины, в котором просил признать противоправным бездействие из-за непредоставления ответа на его обращение.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: признал бездействие противоправным и обязал ответчика предоставить исчерпывающий ответ по существу обращений. После вступления решения в законную силу истец инициировал процедуру судебного контроля за его исполнением в соответствии со статьей 382 КАС Украины.

Окружной административный суд отказал в установлении такого контроля. Истец обжаловал это определение в апелляционном порядке, однако апелляционный суд оставил жалобу без движения из-за отсутствия документа об уплате судебного сбора, а впоследствии вернул ее как такую, недостатки которой не устранены.

Позиции сторон

Истец настаивал, что закон не предусматривает уплаты судебного сбора за подачу заявления об установлении судебного контроля за исполнением судебного решения. Следовательно, по его мнению, отсутствует и обязанность уплачивать судебный сбор за подачу апелляционной жалобы на определение, вынесенное по результатам рассмотрения такого заявления. Он также указывал на нарушение права на доступ к суду.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что судебный сбор подлежит уплате за подачу апелляционных жалоб на все определения суда, которые могут быть обжалованы, независимо от того, предусмотрена ли уплата сбора за подачу соответствующего первоначального заявления.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом и пришел к выводу, что в этой категории споров обязанность уплачивать судебный сбор отсутствует.

Суд отметил, что стадия судебного контроля за исполнением судебного решения является составной частью права на эффективную судебную защиту. Введение дополнительного финансового обременения на этом этапе создает непропорциональные препятствия для реализации права на доступ к суду.

При этом Верховный Суд учел правовые позиции Конституционного Суда Украины, изложенные, в частности, в решениях от 13 мая 2024 года № 6-р(II)/2024 и от 10 марта 2026 года № 2-р/2026. Последним из них признаны неконституционными положения законодательства в той части, в которой они позволяли взимание судебного сбора за подачу апелляционных и кассационных жалоб на определения суда, вынесенные в порядке статей 382, 383 КАС Украины.

С учетом этого Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствие документа об уплате судебного сбора не могло быть основанием для возвращения апелляционной жалобы, поскольку такой сбор в данной ситуации не подлежит уплате.

Отдельно Суд отклонил доводы о ненадлежащем подписании определения апелляционного суда, указав, что судья действовала в пределах командирования в соответствующий суд, а также не установил оснований для передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Решение по делу

КАС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения на стадии решения вопроса об открытии апелляционного производства.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

