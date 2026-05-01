Отказался предъявить документы: в Виннице суд назначил мужчине штраф 255 грн за неповиновение полиции

Суд назначил штраф за неповиновение полиции из-за отказа предъявить военно-учетные документы.

Винницкий городской суд привлек к административной ответственности мужчину, который в период действия военного положения не выполнил законное требование полицейского предъявить военно-учетные документы вместе с удостоверением личности. Суд квалифицировал такие действия как злостное неповиновение и назначил штраф.

Обстоятельства дела №127/13836/26

Инцидент произошел 18 апреля 2026 года в Виннице на проспекте Коцюбинского. Полицейский, действуя в условиях военного положения и мобилизации, требовал у мужчины предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, который дает возможность проверить и зафиксировать соответствующие данные.

Мужчина законное требование не выполнил, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В судебное заседание лицо не явилось, хотя было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела. Никаких заявлений или ходатайств в суд не поступало.

Позиция суда

Суд указал, что лицо было осведомлено о составлении протокола и не было лишено возможности реализовать свои процессуальные права, однако не воспользовалось ими.

Исследованные судом доказательства, в частности протокол об административном правонарушении, рапорт полицейского и данные учета обращений территориального центра комплектования и социальной поддержки, подтвердили факт невыполнения законного требования правоохранителя.

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью второй статьи 32 Закона Украины «О Национальной полиции» в период военного положения полицейский имеет право требовать от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявления военно-учетных документов вместе с документами, удостоверяющими личность, способом, который дает возможность проверить и зафиксировать их данные. Соответственно, лицо обязано выполнить такое законное требование.

Оценивая характер поведения правонарушителя и обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что отказ выполнить законное требование полицейского образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП. При этом суд учел подход, сформулированный в практике Верховного Суда, согласно которому злостным неповиновением является отказ выполнить настойчивые законные требования сотрудника полиции либо иное поведение, свидетельствующее о явном неуважении к нему.

Отдельно суд отметил, что ответственность в данном деле наступила именно за неповиновение законному требованию полицейского, а не за нарушение правил воинского учета, предусмотренных статьей 210 КУпАП.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 255 гривен.

Кроме того, с него взыскан судебный сбор в сумме 665,60 гривны в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Штраф должен быть уплачен не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления, а в случае обжалования — не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случае принудительного исполнения постановления взыскание осуществляется в двойном размере штрафа с учетом расходов на учет правонарушения.

Срок предъявления постановления к исполнению составляет три месяца.

