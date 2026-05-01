Відмовився пред’явити документи: у Вінниці суд призначив чоловіку 255 грн штрафу за непокору поліції

Суд призначив штраф за непокору поліції через відмову пред’явити військово-облікові документи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький міський суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який під час дії воєнного стану не виконав законну вимогу поліцейського пред’явити військово-облікові документи разом із посвідченням особи. Суд кваліфікував такі дії як злісну непокору та призначив штраф.

Обставини справи №127/13836/26

Інцидент стався 18 квітня 2026 року у Вінниці на проспекті Коцюбинського. Поліцейський, діючи в умовах воєнного стану та мобілізації, вимагав у чоловіка пред’явити військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає змогу перевірити та зафіксувати відповідні дані.

Чоловік законну вимогу не виконав, у зв’язку з чим щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У судове засідання особа не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи. Жодних заяв чи клопотань до суду не надходило.

Позиція суду

Суд зазначив, що особа була обізнана про складення протоколу та не була позбавлена можливості реалізувати свої процесуальні права, однак не скористалася ними.

Досліджені судом докази, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського та дані обліку звернень територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підтвердили факт невиконання законної вимоги правоохоронця.

Суд звернув увагу, що відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» під час воєнного стану поліцейський має право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років пред’явлення військово-облікових документів разом із документами, що посвідчують особу, у спосіб, який дає можливість перевірити та зафіксувати їхні дані. Відповідно, особа зобов’язана виконати таку законну вимогу.

Оцінюючи характер поведінки правопорушника та обставини справи, суд дійшов висновку, що відмова виконати законну вимогу поліцейського утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП. При цьому суд врахував підхід, сформульований у практиці Верховного Суду, згідно з яким злісною непокорою є відмова виконати наполегливі законні вимоги працівника поліції або інша поведінка, що свідчить про явну зневагу до нього.

Окремо суд зауважив, що відповідальність у цій справі настала саме за непокору законній вимозі поліцейського, а не за порушення правил військового обліку, передбачених статтею 210 КУпАП.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень.

Крім того, з нього стягнуто судовий збір у сумі 665,60 гривні на користь держави.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Штраф має бути сплачений не пізніше ніж через п’ятнадцять днів із дня вручення постанови, а у разі оскарження — не пізніше ніж через п’ятнадцять днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі примусового виконання постанови стягнення здійснюється у подвійному розмірі штрафу з урахуванням витрат на облік правопорушення.

Строк пред’явлення постанови до виконання становить три місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.