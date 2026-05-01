В Днепре врач ВВК заплатит 850 гривен штрафа, потому что запоздал с декларацией после увольнения

15:03, 1 мая 2026
После увольнения врач имел 30 дней на подание декларации, но пропустил срок.
Соборный районный суд города Днепра признал виновным врача, который входил в состав военно-врачебной комиссии (ВВК), в нарушении требований финансового контроля — несвоевременном подании декларации после увольнения. Суд установил, что лицо без уважительных причин подало декларацию после истечения установленного законом срока.

Суд квалифицировал такие действия как административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 1 ст. 172-6 КУоАП. По результатам рассмотрения назначен минимальный штраф — 850 грн, а также взыскан судебный сбор.

Обстоятельства дела №201/5106/26

По материалам дела, врач-офтальмолог коммунального учреждения здравоохранения в Днепре был включен в состав внештатной военно-врачебной комиссии в соответствии с приказом руководителя медучреждения. В связи с этим он приобрел статус субъекта декларирования в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

После увольнения с должности 30 июня 2025 года он был обязан подать декларацию «при увольнении» не позднее чем через 30 календарных дней. В то же время декларация подана 3 августа 2025 года, то есть после истечения установленного срока.

В судебном заседании лицо признало вину, не оспаривало обстоятельства, изложенные в протоколе, и просило строго не наказывать. Уважительных причин несвоевременного подания декларации установлено не было.

Суд также учел, что после изменений в законодательстве в 2023 году члены внештатных военно-врачебных комиссий отнесены к субъектам декларирования, независимо от объема их фактического участия в работе комиссии.

Позиция суда

Суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП. Нарушение заключалось в несвоевременном подании декларации без уважительных причин лицом, на которое распространяются требования финансового контроля.

При этом суд исходил из того, что обязанность подания декларации прямо установлена законом, а лицо как субъект декларирования должно было быть осведомлено о соответствующих требованиях. Для квалификации такого правонарушения не требуется наступление каких-либо негативных последствий — достаточным является сам факт нарушения срока.

Решение

Суд признал лицо виновным в совершении административного правонарушения и применил административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Кроме того, с правонарушителя взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн.

Суд учел, что лицо ранее не привлекалось к административной ответственности, отсутствуют обстоятельства, отягчающие ответственность, а также отсутствует ущерб от правонарушения. Это стало основанием для назначения минимального размера штрафа.

