У Дніпрі лікар ВЛК заплатить 850 гривень штрафу, бо запізнився з декларацією після звільнення

Після звільнення лікар мав 30 днів на подання декларації, але пропустив строк.

Соборний районний суд міста Дніпра визнав винним лікаря, який входив до складу військово-лікарської комісії (ВЛК), у порушенні вимог фінансового контролю — несвоєчасному поданні декларації після звільнення. Суд встановив, що особа без поважних причин подала декларацію після спливу встановленого законом строку.

Суд кваліфікував такі дії як адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. За результатами розгляду призначено мінімальний штраф — 850 грн, а також стягнуто судовий збір.

Обставини справи №201/5106/26

За матеріалами справи, лікар-офтальмолог комунального закладу охорони здоров’я у Дніпрі був включений до складу позаштатної військово-лікарської комісії відповідно до наказу керівника медзакладу. У зв’язку з цим він набув статусу суб’єкта декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Після звільнення з посади 30 червня 2025 року він був зобов’язаний подати декларацію «при звільненні» не пізніше ніж через 30 календарних днів. Водночас декларацію подано 3 серпня 2025 року, тобто після спливу встановленого строку.

У судовому засіданні особа визнала вину, не заперечувала обставин, викладених у протоколі, та просила суворо не карати. Поважних причин несвоєчасного подання декларації встановлено не було.

Суд також врахував, що після змін до законодавства у 2023 році члени позаштатних військово-лікарських комісій віднесені до суб’єктів декларування, незалежно від обсягу їх фактичної участі у роботі комісії.

Позиція суду

Суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Порушення полягало у несвоєчасному поданні декларації без поважних причин особою, на яку поширюються вимоги фінансового контролю.

При цьому суд виходив із того, що обов’язок подання декларації прямо встановлений законом, а особа як суб’єкт декларування повинна була бути обізнана з відповідними вимогами. Для кваліфікації такого правопорушення не вимагається настання будь-яких негативних наслідків — достатнім є сам факт порушення строку.

Рішення

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення та застосував адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Крім того, з правопорушника стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Суд врахував, що особа раніше не притягувалася до адміністративної відповідальності, відсутні обставини, які обтяжують відповідальність, а також відсутня шкода від правопорушення. Це стало підставою для призначення мінімального розміру штрафу.

