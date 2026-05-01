У Дніпрі лікар ВЛК заплатить 850 гривень штрафу, бо запізнився з декларацією після звільнення

15:03, 1 травня 2026
Після звільнення лікар мав 30 днів на подання декларації, але пропустив строк.
Соборний районний суд міста Дніпра визнав винним лікаря, який входив до складу військово-лікарської комісії (ВЛК), у порушенні вимог фінансового контролю — несвоєчасному поданні декларації після звільнення. Суд встановив, що особа без поважних причин подала декларацію після спливу встановленого законом строку.

Суд кваліфікував такі дії як адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. За результатами розгляду призначено мінімальний штраф — 850 грн, а також стягнуто судовий збір.

Обставини справи №201/5106/26

За матеріалами справи, лікар-офтальмолог комунального закладу охорони здоров’я у Дніпрі був включений до складу позаштатної військово-лікарської комісії відповідно до наказу керівника медзакладу. У зв’язку з цим він набув статусу суб’єкта декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Після звільнення з посади 30 червня 2025 року він був зобов’язаний подати декларацію «при звільненні» не пізніше ніж через 30 календарних днів. Водночас декларацію подано 3 серпня 2025 року, тобто після спливу встановленого строку.

У судовому засіданні особа визнала вину, не заперечувала обставин, викладених у протоколі, та просила суворо не карати. Поважних причин несвоєчасного подання декларації встановлено не було.

Суд також врахував, що після змін до законодавства у 2023 році члени позаштатних військово-лікарських комісій віднесені до суб’єктів декларування, незалежно від обсягу їх фактичної участі у роботі комісії.

Позиція суду

Суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Порушення полягало у несвоєчасному поданні декларації без поважних причин особою, на яку поширюються вимоги фінансового контролю.

При цьому суд виходив із того, що обов’язок подання декларації прямо встановлений законом, а особа як суб’єкт декларування повинна була бути обізнана з відповідними вимогами. Для кваліфікації такого правопорушення не вимагається настання будь-яких негативних наслідків — достатнім є сам факт порушення строку.

Рішення

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення та застосував адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Крім того, з правопорушника стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Суд врахував, що особа раніше не притягувалася до адміністративної відповідальності, відсутні обставини, які обтяжують відповідальність, а також відсутня шкода від правопорушення. Це стало підставою для призначення мінімального розміру штрафу.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

