Законно ли требовать повторную ВВК: суд встал на сторону бывшего военнослужащего в споре с ТЦК

Несмотря на установленную непригодность к службе, ТЦК отказал в исключении с учета — суд признал такие действия незаконными.

Может ли ТЦК требовать повторную военно-врачебную комиссию, если человек уже признан непригодным к службе? Харьковский окружной административный суд по этому делу пришел к выводу, что при наличии надлежащего медицинского заключения такое требование не имеет правового основания.

Суд признал противоправным отказ ТЦК исключить гражданина с воинского учета, несмотря на то, что его непригодность к военной службе уже была установлена ВВК в системе МВД. Суд также обязал орган не только исключить лицо с учета, но и обновить данные в государственном реестре и выдать соответствующие документы.

Обстоятельства дела №520/29614/25

Истец — бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины — был уволен со службы в 2025 году по состоянию здоровья. Основанием стало заключение военно-врачебной комиссии при медицинском учреждении системы МВД, которой он признан непригодным к военной службе.

После увольнения истец был поставлен на воинский учет в территориальном центре комплектования как военнообязанный.

В дальнейшем он обратился в ТЦК с заявлением об исключении с воинского учета, ссылаясь на установленную непригодность к службе и соответствующие нормы законодательства.

В ответе ТЦК указал, что заключение военно-врачебной комиссии, созданной в системе МВД, не является основанием для исключения с воинского учета. Орган настаивал на необходимости прохождения повторного медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии при ТЦК.

Позиция суда

Суд проанализировал нормы законодательства в сфере воинской обязанности и пришел к выводу, что установление непригодности к военной службе является определяющим основанием для исключения с воинского учета.

Отдельно суд обратил внимание на изменения в законодательстве 2024 года, согласно которым из закона исключено требование о указании в заключении ВВК формулировки об исключении с воинского учета. Таким образом, для принятия решения достаточным является сам факт установления непригодности к военной службе.

Суд отметил, что заключение военно-врачебной комиссии, созданной в системе Министерства внутренних дел, является надлежащим доказательством состояния здоровья лица и может учитываться при решении вопроса о воинском учете.

При этом законодательство не устанавливает обязательности прохождения военно-врачебной комиссии исключительно в системе Министерства обороны Украины для целей исключения с воинского учета.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что в конкретной ситуации требование ТЦК о повторном прохождении военно-врачебной комиссии не имеет надлежащего правового основания.

Также суд подчеркнул, что при наличии установленной непригодности у ответчика не было альтернативных правомерных вариантов действий, а потому отказ в исключении с воинского учета является противоправным.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Признан противоправным отказ территориального центра комплектования в исключении истца с воинского учета.

Суд обязал соответствующий орган исключить истца с воинского учета, внести изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также выдать военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

