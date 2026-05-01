Чи законно вимагати повторну ВЛК: суд став на бік колишнього військового у спорі з ТЦК

Попри встановлену непридатність до служби, ТЦК відмовив у виключенні з обліку — суд визнав такі дії незаконними.

Чи може ТЦК вимагати повторну військово-лікарську комісію, якщо людина вже визнана непридатною до служби? Харківський окружний адміністративний суд у цій справі дійшов висновку, що за наявності належного медичного висновку така вимога не має правового підґрунтя.

Суд визнав протиправною відмову ТЦК виключити громадянина з військового обліку, попри те, що його непридатність до військової служби вже була встановлена ВЛК в системі МВС. Суд також зобов’язав орган не лише виключити особу з обліку, а й оновити дані в державному реєстрі та видати відповідні документи.

Обставини справи №520/29614/25

Позивач — колишній військовослужбовець Національної гвардії України — був звільнений зі служби у 2025 році за станом здоров’я. Підставою став висновок військово-лікарської комісії при медичному закладі системи МВС, якою його визнано непридатним до військової служби.

Після звільнення позивача взяли на військовий облік у територіальному центрі комплектування як військовозобов’язаного.

Надалі він звернувся до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку, посилаючись на встановлену непридатність до служби та відповідні норми законодавства.

У відповіді ТЦК зазначив, що висновок військово-лікарської комісії, утвореної в системі МВС, не є підставою для виключення з військового обліку. Орган наполягав на необхідності проходження повторного медичного огляду у військово-лікарській комісії при ТЦК.

Позиція суду

Суд проаналізував норми законодавства у сфері військового обов’язку та дійшов висновку, що встановлення непридатності до військової служби є визначальною підставою для виключення з військового обліку.

Окремо суд звернув увагу на зміни до законодавства 2024 року, відповідно до яких із закону виключено вимогу щодо зазначення у висновку ВЛК формулювання про виключення з військового обліку. Таким чином, для прийняття рішення достатнім є сам факт встановлення непридатності до військової служби.

Суд зазначив, що висновок військово-лікарської комісії, утвореної в системі Міністерства внутрішніх справ, є належним доказом стану здоров’я особи та може враховуватися при вирішенні питання щодо військового обліку.

При цьому законодавство не встановлює обов’язковості проходження військово-лікарської комісії виключно в системі Міністерства оборони України для цілей виключення з військового обліку.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку, що в конкретній ситуації вимога ТЦК щодо повторного проходження військово-лікарської комісії не має належного правового підґрунтя.

Також суд підкреслив, що за наявності встановленої непридатності у відповідача не було альтернативних правомірних варіантів дій, а тому відмова у виключенні з військового обліку є протиправною.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Визнано протиправною відмову територіального центру комплектування у виключенні позивача з військового обліку.

Суд зобов’язав відповідний орган виключити позивача з військового обліку, внести зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видати військово-обліковий документ із відповідною відміткою.

