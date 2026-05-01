ТЦК мобилизовал мужчину, которого признали непригодным более 20 лет назад — суд подтвердил незаконность призыва

Волынский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации лица, которого еще в 2004 году официально признали непригодным к военной службе и исключили с воинского учета. Несмотря на это, в 2025 году мужчину повторно внесли в реестр как военнообязанного, направили на военно-врачебную комиссию, признали пригодным и призвали на службу.

В центре спора оказался вопрос: могут ли повторно изменить статус такого лица и мобилизовать его без соблюдения установленной законом процедуры. Суд исследовал обстоятельства повторного постановления на учет, проведения военно-врачебной комиссии и последующего призыва, что стало основанием для оценки законности всего комплекса принятых решений.

Обстоятельства дела №140/697/26

Истца в 2004 году по решению военно-врачебной комиссии признали непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Этот статус подтверждался записями в военно-учетных документах, а также сведениями электронного учета, в частности через приложение «Резерв+».

В декабре 2025 года представители территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили истца для проверки документов и, несмотря на имеющиеся сведения об исключении с учета, направили его для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии. По результатам такого осмотра его признали пригодным к военной службе, после чего повторно поставили на воинский учет, призвали по мобилизации и направили в воинскую часть с последующим зачислением в списки личного состава.

Истец обжаловал эти действия, указывая, что после исключения с воинского учета он утратил статус военнообязанного и не может быть мобилизован без надлежащих правовых оснований.

Позиция ответчика

Ответчик обосновывал правомерность своих действий тем, что основанием для повторного постановления истца на воинский учет стало решение военно-врачебной комиссии от 19 декабря 2025 года о его пригодности к службе. Также отмечалось, что это решение не было обжаловано, а приказ о призыве уже реализован, что, по мнению ответчика, делает невозможным его отмену как способ защиты.

Оценка суда

Суд исходил из того, что исключение лица с воинского учета в связи с признанием непригодным к военной службе означает утрату статуса военнообязанного. Такой правовой статус исключает призыв во время мобилизации при отсутствии надлежащих законных оснований и соблюдения процедуры его изменения.

При этом суд подчеркнул различие между снятием с воинского учета и исключением с него. В отличие от снятия, которое допускает повторное постановление на учет, исключение означает прекращение пребывания лица в статусе военнообязанного и исключает возможность его мобилизации без надлежащего правового механизма.

Оценивая действия ответчика, суд установил, что повторный медицинский осмотр был проведен с нарушением требований законодательства. В частности, отсутствуют доказательства направления истца на обязательные дополнительные обследования в специализированные учреждения здравоохранения, как того требует Положение о военно-врачебной экспертизе. Материалы дела также свидетельствуют об отсутствии надлежащего проведения самого медицинского осмотра. При таких обстоятельствах решение военно-врачебной комиссии не может считаться надлежащим правовым основанием для изменения статуса истца.

Суд отдельно подчеркнул, что после получения информации об исключении лица с воинского учета территориальный центр комплектования и социальной поддержки был обязан проверить эти сведения и учесть их при осуществлении мобилизационных мероприятий.

Применяя принцип верховенства права и практику Европейского суда по правам человека, суд отметил, что риск ошибок государственных органов не может возлагаться на лицо. Нарушения установленной процедуры со стороны субъекта властных полномочий не могут создавать для гражданина новые обязанности или ограничения его прав.

В контексте данного дела суд также применил подход, согласно которому противоправность первичных действий обуславливает незаконность всех последующих решений, являющихся их следствием. Таким образом, незаконное внесение сведений в реестр как о военнообязанном повлекло дальнейшее незаконное постановление на учет, прохождение военно-врачебной комиссии, призыв и зачисление в воинскую часть.

Решение суда

Суд пришел к выводу об обоснованности иска и постановил удовлетворить его полностью. Признаны противоправными действия по внесению сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов об истце как о военнообязанном. Ответчик обязан внести в реестр сведения об исключении истца с воинского учета как непригодного к военной службе.

Также суд признал противоправным и отменил приказ о призыве в части, касающейся истца, а также приказ командира воинской части о зачислении его в списки личного состава. Воинская часть обязана исключить истца из списков и уволить его с военной службы.