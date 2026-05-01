ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним понад 20 років тому — суд підтвердив незаконність призову

Чоловіка виключили з військового обліку ще у 2004 році, однак повторно внесли до реєстру, направили на ВЛК і мобілізували.

Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію особи, яку ще у 2004 році офіційно визнали непридатною до військової служби та виключили з військового обліку. Попри це, у 2025 році чоловіка повторно внесли до реєстру як військовозобов’язаного, направили на військово-лікарську комісію, визнали придатним та призвали на службу.

У центрі спору опинилося питання: чи можуть повторно змінити статус такої особи та мобілізувати її без дотримання встановленої законом процедури. Суд дослідив обставини повторного взяття на облік, проведення військово-лікарської комісії та подальшого призову, що стало підставою для оцінки законності всього комплексу прийнятих рішень.

Обставини справи №140/697/26

Позивача у 2004 році за рішенням військово-лікарської комісії було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Цей статус підтверджувався записами у військово-облікових документах, а також відомостями електронного обліку, зокрема через застосунок «Резерв+».

У грудні 2025 року представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили позивача для перевірки документів та, попри наявні відомості про виключення з обліку, направили його для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії. За результатами такого огляду його було визнано придатним до військової служби, після чого повторно взято на військовий облік, призвано за мобілізацією та направлено до військової частини з подальшим зарахуванням до списків особового складу.

Позивач оскаржив ці дії, вказуючи, що після виключення з військового обліку він втратив статус військовозобов’язаного і не може бути мобілізований без належних правових підстав.

Позиція відповідача

Відповідач обґрунтовував правомірність своїх дій тим, що підставою для повторного взяття позивача на військовий облік стало рішення військово-лікарської комісії від 19 грудня 2025 року про його придатність до служби. Також зазначалося, що це рішення не було оскаржене, а наказ про призов уже реалізовано, що, на думку відповідача, унеможливлює його скасування як способу захисту.

Оцінка суду

Суд виходив із того, що виключення особи з військового обліку у зв’язку з визнанням непридатною до військової служби означає втрату статусу військовозобов’язаного. Такий правовий статус унеможливлює призов під час мобілізації, якщо відсутні належні законні підстави та дотримана процедура його зміни.

При цьому суд наголосив на відмінності між зняттям з військового обліку та виключенням з нього. На відміну від зняття, яке допускає повторне взяття на облік, виключення означає припинення перебування особи у статусі військовозобов’язаного і виключає можливість її мобілізації без належного правового механізму.

Оцінюючи дії відповідача, суд встановив, що повторний медичний огляд було проведено з порушенням вимог законодавства. Зокрема, відсутні докази направлення позивача на обов’язкові додаткові обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров’я, як того вимагає Положення про військово-лікарську експертизу. Матеріали справи також свідчать про відсутність належного проведення самого медичного огляду. За таких обставин рішення військово-лікарської комісії не може вважатися належною правовою підставою для зміни статусу позивача.

Суд окремо підкреслив, що після отримання інформації про виключення особи з військового обліку територіальний центр комплектування та соціальної підтримки був зобов’язаний перевірити ці відомості та врахувати їх при здійсненні мобілізаційних заходів.

Застосовуючи принцип верховенства права та практику Європейського суду з прав людини, суд зазначив, що ризик помилок державних органів не може покладатися на особу. Порушення встановленої процедури з боку суб’єкта владних повноважень не можуть створювати для громадянина нові обов’язки або обмеження його прав.

У контексті цієї справи суд також застосував підхід, відповідно до якого протиправність первинних дій зумовлює незаконність усіх наступних рішень, що є їх наслідком. Таким чином, незаконне внесення відомостей до реєстру як про військовозобов’язаного спричинило подальше незаконне взяття на облік, проходження військово-лікарської комісії, призов і зарахування до військової частини.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про обґрунтованість позову та постановив задовольнити його повністю. Визнано протиправними дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про позивача як про військовозобов’язаного. Відповідача зобов’язано внести до реєстру відомості про виключення позивача з військового обліку як непридатного до військової служби.

Також суд визнав протиправним і скасував наказ про призов у частині, що стосується позивача, а також наказ командира військової частини про зарахування його до списків особового складу. Військову частину зобов’язано виключити позивача зі списків та звільнити його з військової служби.

