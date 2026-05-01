Верховный Суд объяснил, когда срок содержания под стражей засчитывается в наказание

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, когда пребывание обвиняемого под стражей в другом уголовном производстве должно учитываться при вынесении окончательного судебного решения по тому делу, в рамках которого к нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты настаивала, что суды не учли срок пребывания обвиняемого под стражей в рамках другого уголовного производства.

Кассационный суд оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений.

Обоснование позиции КУС

Коллегия судей КУС указала, что согласно ч. 5 ст. 72 УК предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой этой статьи. Указанная норма УК является составной частью института назначения наказания. Это влияет на назначенное наказание путем определения его продолжительности и другие предусмотренные УК уголовно-правовые последствия для лица. Поэтому от правильного исчисления и зачета срока предварительного заключения в срок наказания зависит законность приговора.

Предварительное заключение применяется к лицу в рамках того уголовного производства, где оно было применено как мера пресечения.

Согласно обжалуемому постановлению апелляционного суда обвиняемому засчитан в срок отбывания наказания период его содержания под стражей, то есть с момента взятия под стражу в этом уголовном производстве до вынесения обжалуемого постановления апелляционного суда по данному делу.

Пребывание обвиняемого под стражей в другом уголовном производстве, о чем он сам указывает в кассационных жалобах, должно учитываться при вынесении окончательного судебного решения по тому делу, в рамках которого к нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Указанный срок, с учетом требований ч. 5 ст. 72 УК и Закона «О предварительном заключении», не является предварительным заключением в данном уголовном производстве и правовых оснований для его зачета в срок наказания по этому делу у апелляционного суда не было.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении КУС ВС от 19 марта 2026 года по делу № 335/6584/22 (производство № 51-492км23).

