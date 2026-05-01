Верховний Суд пояснив, коли строк тримання під вартою зараховується у покарання

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, коли перебування обвинуваченого під вартою в іншому кримінальному провадженні повинно бути враховане під час ухвалення остаточного судового рішення у тій справі, в межах якої до нього було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК..

У касаційній скарзі сторона захисту наполягала, що суди не врахували строк перебування обвинуваченого під вартою в межах іншого кримінального провадження.

Касаційний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Обґрунтування позиції ККС

Колегія суддів ККС вказала, що за приписами ч. 5 ст. 72 КК попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. Указана норма КК є складовою частиною інституту призначення покарання. Це впливає на призначене покарання шляхом визначення його тривалості та інші передбачені КК кримінально-правові наслідки для особи. Тому від вірного обчислення та зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання залежить законність вироку.

Попереднє ув’язнення застосовується до особи у межах того кримінального провадження, де воно було застосовано як запобіжний захід.

За оскарженою ухвалою апеляційного суду обвинуваченому зараховано у строк відбування покарання термін перебування його під вартою, тобто з моменту взяття його під варту в цьому кримінальному провадженні до постановлення оскарженої ухвали апеляційного суду в цій справі.

Перебування обвинуваченого під вартою в іншому кримінальному провадженні, про що він сам зазначає у касаційних скаргах, повинно бути враховане під час ухвалення остаточного судового рішення у тій справі, в межах якої до нього було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зазначений строк, з огляду на вимоги ч. 5 ст. 72 КК та Закону «Про попереднє ув’язнення», не є попереднім ув’язненням у цьому кримінальному провадженні і правових підстав для його зарахування у строк покарання у цій справі у апеляційного суду не існувало.

Відповідна правова позиція викладена у постанові ККС ВС від 19 березня 2026 року у справі № 335/6584/22 (провадження № 51-492км23).

