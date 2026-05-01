Верховний Суд пояснив, коли строк тримання під вартою зараховується у покарання

12:57, 1 травня 2026
У касаційній скарзі сторона захисту наполягала, що суди не врахували строк перебування обвинуваченого під вартою в межах іншого кримінального провадження.
Верховний Суд пояснив, коли строк тримання під вартою зараховується у покарання
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, коли перебування обвинуваченого під вартою в іншому кримінальному провадженні повинно бути враховане під час ухвалення остаточного судового рішення у тій справі, в межах якої до нього було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК..

У касаційній скарзі сторона захисту наполягала, що суди не врахували строк перебування обвинуваченого під вартою в межах іншого кримінального провадження.

Касаційний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Обґрунтування позиції ККС

Колегія суддів ККС вказала, що за приписами ч. 5 ст. 72 КК попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. Указана норма КК є складовою частиною інституту призначення покарання. Це впливає на призначене покарання шляхом визначення його тривалості та інші передбачені КК кримінально-правові наслідки для особи. Тому від вірного обчислення та зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання залежить законність вироку.

Попереднє ув’язнення застосовується до особи у межах того кримінального провадження, де воно було застосовано як запобіжний захід.

За оскарженою ухвалою апеляційного суду обвинуваченому зараховано у строк відбування покарання термін перебування його під вартою, тобто з моменту взяття його під варту в цьому кримінальному провадженні до постановлення оскарженої ухвали апеляційного суду в цій справі.

Перебування обвинуваченого під вартою в іншому кримінальному провадженні, про що він сам зазначає у касаційних скаргах, повинно бути враховане під час ухвалення остаточного судового рішення у тій справі, в межах якої до нього було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зазначений строк, з огляду на вимоги ч. 5 ст. 72 КК та Закону «Про попереднє ув’язнення», не є попереднім ув’язненням у цьому кримінальному провадженні і правових підстав для його зарахування у строк покарання у цій справі у апеляційного суду не існувало.

Відповідна правова позиція викладена у постанові ККС ВС від 19 березня 2026 року у справі № 335/6584/22 (провадження № 51-492км23).

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

