КУС ВС объяснил, что делать, если конфисковали общее авто супругов

13:15, 1 мая 2026
Авто конфисковали из-за преступления: как второму из супругов вернуть свою долю.
КУС ВС объяснил, что делать, если конфисковали общее авто супругов
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда высказал позицию относительно применения специальной конфискации транспортного средства, которое является общей совместной собственностью супругов.

Детали дела

В деле суды первой и апелляционной инстанций признали обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 121 и ч. 2 ст. 146 УК Украины и применили специальную конфискацию автомобиля, который принадлежал осужденному.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что автомобиль является общей собственностью супругов, а потому его конфискация является неправомерной.

Кассационный суд оставил решения предыдущих инстанций без изменений.

Что указал КУС

Суд отметил, что транспортное средство было использовано как орудие совершения преступления — потерпевшего удерживали и перевозили в багажном отделении автомобиля. При таких обстоятельствах применение специальной конфискации является обоснованным.

Коллегия судей КУС указала, что в данном уголовном производстве принадлежность транспортного средства осужденному подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства.

В то же время из копии свидетельства о браке видно, что между осужденным и его супругой 27 ноября 2004 года был зарегистрирован брак.

Суд обратил внимание на то, что с учетом того, что транспортное средство является неделимой вещью в понимании ст. 183 ГК, второй из супругов вправе инициировать производство в порядке гражданского судопроизводства для определения и возмещения денежной стоимости своей доли в общей совместной собственности на транспортное средство в том случае, если он не знал и не мог знать о его незаконном использовании (ч. 9 ст. 100 УПК).

В таком случае указанные денежные средства, ценности и иное имущество возвращаются собственнику (законному владельцу).

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 3 марта 2026 года по делу № 307/2796/20 (производство № 51-4140км25).

