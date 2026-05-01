ККС ВС пояснив, що робити, якщо конфіскували спільне авто подружжя

Авто конфіскували через злочин: як другому з подружжя повернути свою частку.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду висловив позицію щодо застосування спеціальної конфіскації транспортного засобу, який є спільною сумісною власністю подружжя.

Деталі справи

У справі суди першої та апеляційної інстанцій визнали обвинуваченого винуватим за ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 146 КК України і застосували спеціальну конфіскацію автомобіля, який належав засудженому.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що автомобіль є спільною власністю подружжя, а тому його конфіскація є неправомірною.

Касаційний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Що вказав ККС

Суд зазначив, що транспортний засіб був використаний як знаряддя вчинення злочину — потерпілого утримували та перевозили у багажному відділенні автомобіля. За таких обставин застосування спеціальної конфіскації є обґрунтованим.

Колегія суддів ККС вказала, що у цьому кримінальному провадженні належність транспортного засобу засудженому підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Водночас з копії свідоцтва про шлюб видно, що між засудженим та його дружиною 27 листопада 2004 було зареєстровано шлюб.

Суд звернув увагу на те, що з врахуванням того, що транспортний засіб є неподільною річчю у розумінні ст. 183 ЦК, то другий з подружжя, вправі ініціювати провадження у порядку цивільного судочинства для визначення та відшкодування грошової вартості своєї частки у спільній сумісній власності на транспортний засіб у тому разі, якщо він не знав і не міг знати про його незаконне використання (ч. 9 ст. 100 КПК).

У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 3 березня 2026 справі № 307/2796/20 (провадження № 51-4140км25).

