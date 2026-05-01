ККС ВС пояснив, що робити, якщо конфіскували спільне авто подружжя

13:15, 1 травня 2026
Авто конфіскували через злочин: як другому з подружжя повернути свою частку.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду висловив позицію щодо застосування спеціальної конфіскації транспортного засобу, який є спільною сумісною власністю подружжя.

Деталі справи

У справі суди першої та апеляційної інстанцій визнали обвинуваченого винуватим за ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 146 КК України і застосували спеціальну конфіскацію автомобіля, який належав засудженому.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що автомобіль є спільною власністю подружжя, а тому його конфіскація є неправомірною.

Касаційний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Що вказав ККС

Суд зазначив, що транспортний засіб був використаний як знаряддя вчинення злочину — потерпілого утримували та перевозили у багажному відділенні автомобіля. За таких обставин застосування спеціальної конфіскації є обґрунтованим.

Колегія суддів ККС вказала, що у цьому кримінальному провадженні належність транспортного засобу засудженому підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Водночас з копії свідоцтва про шлюб видно, що між засудженим та його дружиною 27 листопада 2004 було зареєстровано шлюб.

Суд звернув увагу на те, що з врахуванням того, що транспортний засіб є неподільною річчю у розумінні ст. 183 ЦК, то другий з подружжя, вправі ініціювати провадження у порядку цивільного судочинства для визначення та відшкодування грошової вартості своєї частки у спільній сумісній власності на транспортний засіб у тому разі, якщо він не знав і не міг знати про його незаконне використання (ч. 9 ст. 100 КПК).

У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 3 березня 2026 справі № 307/2796/20 (провадження № 51-4140км25).

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

