Многодетный отец, третий ребенок которого родился во Флоренции, выиграл суд у ТЦК за отсрочку

12:03, 1 мая 2026
Суд отменил отказ из-за формального подхода к иностранному документу и обязал ТЦК пересмотреть заявление.
Многодетный отец, третий ребенок которого родился за границей — в провинции Флоренция (Италия), — оспорил отказ в отсрочке от мобилизации и выиграл дело в суде. Ивано-Франковский окружной административный суд установил: территориальный центр комплектования отказал из-за формальных недостатков в иностранном документе, не учтя, что отцовство уже подтверждено решением украинского суда.

Суд подчеркнул, что право на отсрочку определяется прежде всего законом, а не формальными требованиями к оформлению отдельных справок. Если лицо действительно содержит троих детей и не имеет задолженности по уплате алиментов, эти обстоятельства имеют решающее значение, а орган власти обязан их надлежащим образом проверить, а не отказывать только из-за недостатков в документах.

Обстоятельства дела № 300/101/26

Истец — военнообязанный, который состоит на учете в территориальном центре комплектования, обратился с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. В качестве основания он указал нахождение на его содержании троих детей в возрасте до 18 лет в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Как установил суд, истец является отцом троих детей. Двое из них рождены в браке, заключенном в 2024 году. Что касается третьего ребенка — сына, который родился в провинции Флоренция (Республика Италия), — отцовство установлено решением Ивано-Франковского городского суда еще в 2015 году. Это решение вступило в законную силу и является обязательным к учету.

Материалы дела также подтверждают, что истец выплачивает алименты на этого ребенка, задолженность отсутствует. Ранее он уже был уволен с военной службы в запас именно в связи с наличием троих детей.

Заявление об отсрочке он подал через ЦНАП и приложение «Дия», приложив необходимые документы.

Позиция ответчика

Комиссия при территориальном центре комплектования отказала в предоставлении отсрочки. Основанием стало отсутствие надлежащим образом оформленного документа о рождении третьего ребенка: представленная выписка из акта о рождении, выданная в Италии, не содержала апостиля, а свидетельство о рождении предоставлено не было.

Ответчик настаивал, что заявитель не предоставил полный пакет документов, а иностранный документ не соответствует требованиям к оформлению официальных документов в Украине. Также отмечалось, что по данным реестров один из детей якобы является совершеннолетним.

Оценка суда

Суд исходил из того, что материальные основания для предоставления отсрочки определяются непосредственно законом. В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», такими условиями являются нахождение на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

В данном деле оба условия подтверждены. Факт отцовства в отношении третьего ребенка установлен судебным решением, которое вступило в законную силу, а потому в соответствии с процессуальным законом не подлежит повторному доказыванию. Выплата алиментов осуществляется надлежащим образом.

Суд отдельно подчеркнул, что порядок подтверждения права на отсрочку, определенный подзаконными актами, не может нивелировать или сужать права, установленные законом. Вместе с тем комиссия имела возможность проверить необходимые сведения через государственные реестры или путем направления запросов в соответствующие органы, однако надлежащим образом этого не сделала.

Формальные недостатки отдельных документов, в частности отсутствие апостиля на выписке из акта о рождении, не опровергают установленный судом факт отцовства и не могут быть единственным основанием для отказа в отсрочке.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Решение комиссии территориального центра комплектования об отказе в предоставлении отсрочки признано противоправным и отменено.

Вместе с тем суд не подменил собой субъект властных полномочий и не принимал решение о предоставлении отсрочки по существу. Вместо этого комиссию обязали повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, изложенной в судебном решении.

Кроме того, в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 1000 гривен за счет бюджетных ассигнований ответчика.

