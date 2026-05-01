Багатодітний батько, третя дитина якого народилася у Флоренції, виграв суд у ТЦК за відстрочку

Суд скасував відмову через формальний підхід до іноземного документа і зобов’язав ТЦК переглянути заяву.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багатодітний батько, третя дитина якого народилася за кордоном — у провінції Флоренція (Італія), — оскаржив відмову у відстрочці від мобілізації і виграв справу в суді. Івано-Франківський окружний адміністративний суд встановив: територіальний центр комплектування відмовив через формальні недоліки в іноземному документі, не врахувавши, що батьківство вже підтверджене рішенням українського суду.

Суд підкреслив, що право на відстрочку визначається насамперед законом, а не формальними вимогами до оформлення окремих довідок. Якщо особа дійсно утримує трьох дітей і не має заборгованості зі сплати аліментів, ці обставини мають вирішальне значення, а орган влади зобов’язаний їх належно перевірити, а не відмовляти лише через недоліки в документах.

Обставини справи № 300/101/26

Позивач — військовозобов’язаний, який перебуває на обліку в територіальному центрі комплектування, звернувся із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації. Підставою він зазначив перебування на його утриманні трьох дітей віком до 18 років відповідно до пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як встановив суд, позивач є батьком трьох дітей. Двоє з них народжені у шлюбі, укладеному у 2024 році. Щодо третьої дитини — сина, який народився у провінції Флоренція (Республіка Італія), — батьківство встановлено рішенням Івано-Франківського міського суду ще у 2015 році. Це рішення набрало законної сили і є обов’язковим для врахування.

Матеріали справи також підтверджують, що позивач сплачує аліменти на цю дитину, заборгованість відсутня. Раніше його вже було звільнено з військової служби в запас саме у зв’язку з наявністю трьох дітей.

Заяву про відстрочку він подав через ЦНАП та застосунок «Дія», додавши необхідні документи.

Позиція відповідача

Комісія при територіальному центрі комплектування відмовила у наданні відстрочки. Підставою стала відсутність належним чином оформленого документа щодо народження третьої дитини: подана виписка з акту про народження, видана в Італії, не містила апостиля, а свідоцтво про народження не було подано.

Відповідач наполягав, що заявник не надав повного пакета документів, а іноземний документ не відповідає вимогам щодо оформлення офіційних документів в Україні. Також зазначалося про дані реєстрів, за якими одна з дітей нібито є повнолітньою.

Оцінка суду

Суд виходив із того, що матеріальні підстави для надання відстрочки визначаються безпосередньо законом. Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», такими умовами є перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років та відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

У цій справі обидві умови підтверджені. Факт батьківства щодо третьої дитини встановлений судовим рішенням, яке набрало законної сили, а тому відповідно до процесуального закону не підлягає повторному доказуванню. Сплата аліментів здійснюється належним чином.

Суд окремо наголосив, що порядок підтвердження права на відстрочку, визначений підзаконними актами, не може нівелювати чи звужувати права, встановлені законом. Водночас комісія мала можливість перевірити необхідні відомості через державні реєстри або шляхом запитів до відповідних органів, однак належним чином цього не зробила.

Формальні недоліки окремих документів, зокрема відсутність апостиля на виписці з акту про народження, не спростовують встановленого судом факту батьківства і не можуть бути єдиною підставою для відмови у відстрочці.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов. Рішення комісії територіального центру комплектування про відмову у наданні відстрочки визнано протиправним і скасовано.

Водночас суд не підмінив собою суб’єкта владних повноважень і не ухвалював рішення про надання відстрочки по суті. Натомість комісію зобов’язано повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правової оцінки, наданої у рішенні суду.

Крім того, на користь позивача стягнуто судовий збір у розмірі 1000 гривень за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.