В Виннице мужчина, заявивший сотрудникам полиции и ТЦК, что у него при себе граната, отделался штрафом в размере 119 гривен

Винницкий городской суд признал военнослужащего виновным в мелком хулиганстве за демонстрацию муляжа гранаты во время проверки документов.

Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Обстоятельства дела №127/4137/26

Согласно материалам дела, 3 февраля 2026 года около 08:55 возле дома № 20 на улице Варшавской в городе Винница во время проверки документов сотрудниками полиции и ТЦК и СП гражданин достал из кармана куртки брелок, похожий на чеку от гранаты, и сообщил, что у него в кармане граната. Впоследствии выяснилось, что предметом был муляж пиротехнической гранаты, изготовленный на 3D-принтере.

Суд установил, что такими действиями гражданин нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, совершив действия, подпадающие под состав мелкого хулиганства.

Обвиняемый (лицо, привлекаемое к административной ответственности) в судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством SMS-сообщения. Он неоднократно направлял ходатайства об отложении рассмотрения дела, ссылаясь на статус военнослужащего, однако других уважительных причин неявки не указал. Суд расценил это как затягивание рассмотрения дела и рассмотрел дело в его отсутствие.

Суд сослался на позицию Верховного Суда, согласно которой принятие мер по ускорению процедуры рассмотрения является обязанностью не только государства, но и лиц, участвующих в деле. Также суд отметил, что информация о рассмотрении дел об административной ответственности является публичной и доступна на официальном веб-сайте суда.

Изучив протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, письменные объяснения сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также объяснения самого лица, суд пришел к выводу, что действия гражданина соответствуют объективной стороне мелкого хулиганства. Ответственность по ст. 173 КУоАП наступает за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Суд обратил внимание на постановление Пленума Верховного Суда Украины № 19 от 22 декабря 2006 года «О судебной практике по делам о хулиганстве», согласно которой мелкое хулиганство является умышленным нарушением общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, не сопровождающимся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны общественного порядка, субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом и мотивом неуважения к обществу.

Суд пришел к выводу, что действия данного лица были умышленными и нарушили общественный порядок, поскольку вызвали реакцию окружающих, заставили сотрудников правоохранительных органов отойти и вызвать полицию.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП, и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 119 гривен.

Также с него взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 665,60 гривен.

Постановление может быть обжаловано в Винницкий апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Штраф должен быть уплачен не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления (или со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения в случае обжалования). В случае принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается двойной размер штрафа. Срок предъявления постановления к исполнению составляет три месяца.

