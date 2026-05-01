У Вінниці чоловік, який заявив працівникам поліції і ТЦК, що має при собі гранату, обійшовся штрафом у 119 гривень

Вінницький міський суд визнав військовослужбовця винним у дрібному хуліганстві за демонстрацію муляжу гранати під час перевірки документів.

Вінницький міський суд Вінницької області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Обставини справи №127/4137/26

Згідно з матеріалами справи, 3 лютого 2026 року близько 08:55 біля будинку № 20 на вулиці Варшавській у місті Вінниця під час перевірки документів працівниками поліції та ТЦК та СП громадянин дістав з кишені куртки брелок, схожий на чеку від гранати, та повідомив, що має в кишені гранату. Згодом з’ясувалося, що предметом був муляж піротехнічної гранати, виготовлений на 3D-принтері.

Суд встановив, що такими діями громадянин порушив громадський порядок і спокій громадян, вчинивши дії, які охоплюються складом дрібного хуліганства.

Обвинувачений (особа, яка притягується до адміністративної відповідальності) у судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи шляхом СМС-повідомлення. Він неодноразово надсилав клопотання про відкладення розгляду справи, посилаючись на статус військовослужбовця, проте інших поважних причин неявки не зазначив. Суд розцінив це як затягування розгляду справи та розглянув справу за його відсутності.

Суд послався на позицію Верховного Суду, згідно з якою вжиття заходів для прискорення процедури розгляду є обов’язком не лише держави, а й осіб, які беруть участь у справі. Також суд зазначив, що інформація про розгляд справ про адміністративну відповідальність є публічною і доступною на офіційному веб-сайті суду.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, рапорти працівників поліції, письмові пояснення працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пояснення самої особи, суд дійшов висновку, що дії громадянина відповідають об’єктивній стороні дрібного хуліганства. Відповідальність за ст. 173 КУпАП настає за дрібне хуліганство, тобто нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Суд звернув увагу на постанову Пленуму Верховного Суду України № 19 від 22 грудня 2006 року «Про судову практику у справах про хуліганство», відповідно до якої дрібне хуліганство є умисним порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що не супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони громадського порядку, суб’єктивна сторона характеризується прямим або непрямим умислом та мотивом неповаги до суспільства.

Суд дійшов висновку, що дії особи були умисними і порушили громадський порядок, оскільки викликали реакцію оточуючих, змусили працівників правоохоронних органів відійти та викликати поліцію.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суд визнав громадянина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 гривень.

Також з нього стягнуто на користь держави судовий збір у розмірі 665,60 гривень.

Постанова може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. Штраф має бути сплачений не пізніше ніж через п’ятнадцять днів з дня вручення постанови (або з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення у разі оскарження). У разі примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу. Строк пред’явлення постанови до виконання становить три місяці.

