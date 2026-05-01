Суд освободил военнослужащего от ответственности за СЗЧ с учетом добровольного возвращения и согласия командира

Великоалександровский районный суд Херсонской области рассмотрел уголовное производство по военнослужащему, обвиняемому в самовольном уходе с места службы в условиях военного положения.

Великоалександровский районный суд Херсонской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения, предусмотренном частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины. По результатам рассмотрения суд решал вопрос о наличии оснований для освобождения лица от уголовной ответственности и закрытия производства.

Суть дела № 650/264/26

В производстве суда находилось дело в отношении военнослужащего, проходившего военную службу по призыву во время мобилизации на особый период на должности старшего водителя стрелкового подразделения. Обвиняемый, действуя умышленно, в условиях военного положения, по мотивам нежелания переносить трудности военной службы, личной недисциплинированности и недобросовестного отношения к исполнению служебных обязанностей, нарушил требования Конституции Украины, законодательства об обороне и военной службе, а также положения уставов Вооруженных Сил Украины.

После направления медицинской службой воинской части для прохождения консультации и обследования в другую воинскую часть и медицинское учреждение, обвиняемый после завершения обследования к месту службы не вернулся, без уважительных причин отсутствовал в воинской части, не связывая свое местонахождение с выполнением обязанностей военной службы, и находился вне ее пределов в течение длительного времени. В дальнейшем он самостоятельно прибыл в другую воинскую часть и сообщил о намерении продолжить военную службу, тем самым прекратив совершение длящегося уголовного правонарушения.

Действия обвиняемого квалифицированы по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины как самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Позиции и решение суда

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, ссылаясь на наличие предусмотренных законом оснований. Обвиняемый признал вину в полном объеме, поддержал ходатайство и просил освободить его от уголовной ответственности в связи с намерением продолжить прохождение военной службы.

Суд, исследовав материалы уголовного производства и выслушав участников процесса, исходил из положений пункта 2 части третьей статьи 314, пункта 1 части второй статьи 284, статей 286, 288 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, согласно которым лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 407 УК Украины в условиях военного положения, может быть освобождено от уголовной ответственности при условии добровольного обращения с намерением вернуться к военной службе и при наличии письменного согласия командира воинской части.

Судом установлено, что обвиняемый выразил намерение продолжить военную службу, а командование соответствующей воинской части предоставило письменное согласие на ее прохождение. Обвиняемому разъяснены правовые последствия освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности и закрытия уголовного производства. Суд также отметил, что после вступления постановления в законную силу лицо обязано в установленный срок прибыть в воинскую часть для продолжения службы, а командир соответствующей воинской части — обеспечить его восстановление на службе.

Потерпевшие в уголовном производстве отсутствуют, имущественный ущерб не причинен, гражданский иск не заявлялся, процессуальные расходы и вещественные доказательства отсутствуют, мера пресечения не избиралась.

По результатам рассмотрения ходатайство удовлетворено, лицо освобождено от уголовной ответственности на основании части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, уголовное производство закрыто в связи с освобождением от уголовной ответственности, с возложением обязанности прибыть в воинскую часть для продолжения прохождения военной службы и обязанностью командования восстановить лицо на службе.

