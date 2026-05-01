Суд звільнив військовослужбовця від відповідальності за СЗЧ з огляду на добровільне повернення та згоду командира

Великоолександрівський районний суд Херсонської області розглянув кримінальне провадження щодо військовослужбовця, обвинуваченого у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану, передбаченому частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України. За результатами розгляду суд вирішував питання щодо наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття провадження.

Суть справи № 650/264/26

У провадженні суду перебувала справа щодо військовослужбовця, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період на посаді старшого водія стрілецького підрозділу. Обвинувачений, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з мотивів небажання переносити труднощі військової служби, особистої недисциплінованості та несумлінного ставлення до виконання службових обов’язків, порушив вимоги Конституції України, законодавства про оборону та військову службу, а також положення статутів Збройних Сил України.

Після направлення медичною службою військової частини для проходження консультації та обстеження до іншої військової частини та медичного закладу, обвинувачений після завершення обстеження до місця служби не повернувся, без поважних причин був відсутній у військовій частині, не пов’язуючи своє місцезнаходження з виконанням обов’язків військової служби, та перебував поза її межами протягом тривалого часу. У подальшому він самостійно з’явився до іншої військової частини та повідомив про намір продовжити військову службу, чим припинив вчинення триваючого кримінального правопорушення.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України як самовільне залишення місця служби військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Позиції та рішення суду

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, посилаючись на наявність передбачених законом підстав. Обвинувачений визнав вину у повному обсязі, підтримав клопотання та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку з наміром продовжити проходження військової служби.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження та вислухавши учасників процесу, виходив із положень пункту 2 частини третьої статті 314, пункту 1 частини другої статті 284, статей 286, 288 Кримінального процесуального кодексу України, а також частини п’ятої статті 401 Кримінального кодексу України, відповідно до яких особа, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 407 КК України в умовах воєнного стану, може бути звільнена від кримінальної відповідальності за умови добровільного звернення з наміром повернутися до військової служби та за наявності письмової згоди командира військової частини.

Судом встановлено, що обвинувачений висловив намір продовжити військову службу, а командування відповідної військової частини надало письмову згоду на її проходження. Обвинуваченому роз’яснено правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку про наявність правових підстав для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Суд також зазначив, що після набрання ухвалою законної сили особа зобов’язана у визначений строк прибути до військової частини для продовження служби, а командир відповідної військової частини — забезпечити її поновлення на службі.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, майнова шкода не заподіяна, цивільний позов не заявлявся, процесуальні витрати та речові докази відсутні, запобіжний захід не застосовувався.

За результатами розгляду клопотання задоволено, особу звільнено від кримінальної відповідальності на підставі частини п’ятої статті 401 Кримінального кодексу України, кримінальне провадження закрито у зв’язку зі звільненням від кримінальної відповідальності, із покладенням обов’язку прибути до військової частини для продовження проходження військової служби та обов’язком командування поновити особу на службі.

