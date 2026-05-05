Мужчина выдал себя за владельца счета и оформил кредиты на потерпевшего: Верховный Суд объяснил, почему это мошенничество

Верховный Суд пояснил, что доступ к чужим банковским счетам через мобильные приложения и оформление кредитов от имени потерпевшего является мошенничеством.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Человек получил доступ к банковским счетам другого лица через телефон, выдал себя за владельца счета и без разрешения провел финансовые операции. В результате — завладел чужими деньгами.

Верховный Суд разъяснил, что незаконное завладение средствами через удаленный доступ к банковским счетам с использованием мобильных приложений и программного обеспечения образует состав мошенничества (ст. 190 УК).

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении от 9 марта 2026 года по делу № 712/6681/23.

Обстоятельства дела

По материалам дела, обвиняемый с использованием мобильных телефонов, неустановленных электронных устройств и финансовых номеров потерпевшего идентифицировался через интернет как потерпевший и совершил ряд финансовых операций без его согласия.

Злоумышленник вводил ложные данные и выдавал себя за владельца счетов и заемщика по кредитным договорам, вводя в заблуждение банки и финансовые учреждения. В результате он незаконно завладел средствами потерпевшего на сумму более 69 тысяч гривен.

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК.

В кассационной жалобе защитник настаивал, что суды не установили, каким способом было совершено инкриминированное осужденному мошенничество. Однако ККС согласился с выводами предыдущих инстанций и изменил решение лишь в части назначения наказания.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей ККС констатировала, что объективная сторона состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК, заключается в завладении чужим имуществом или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

В составе мошенничества обман или злоупотребление доверием являются самостоятельными (альтернативными) способами совершения уголовного правонарушения.

Согласно устоявшейся судебной практике, обман как способ мошеннического завладения чужим имуществом или приобретения права на такое имущество в его классическом понимании является информационным воздействием с целью введения в заблуждение путем сообщения владельцу, лицу, во фактическом владении которого находится имущество или которое имеет право распоряжаться им, заведомо ложных сведений, сообщение которых имеет существенное значение для принятия последними решения о передаче имущества, права на имущество виновному, который таким образом стремится противоправно, безвозвратно и безвозмездно завладеть чужим для него имуществом, а также сокрытие определенных сведений с той же целью, когда виновный стремится поддержать заблуждение, возникшее вследствие иных обстоятельств до его противоправных действий.

Характерным признаком мошенничества является внешне добровольная передача виновному имущества или права на него владельцем (владельцем), который действует под влиянием обмана, вызванного противоправным поведением со стороны виновного, что и обуславливает производное от него волеизъявление и передачу последнему чужого для него имущества или права на имущество.

Использование средств дистанционной коммуникации (телефон, компьютер и т. п.) существенно расширяет пределы возможного противоправного воздействия с целью введения в заблуждение уполномоченного лица относительно тех или иных обстоятельств, обусловливающих завладение чужим имуществом.

Так, лицо путем обмана, в частности с использованием соответствующих приложений и программного обеспечения, загруженных в мобильный телефон с целью удаленного управления открытыми в банке счетами и распоряжения средствами, может распоряжаться чужими для него деньгами как собственными и противоправно завладеть ими. В этом случае поданная лицом таким образом заведомо ложная информация, якобы исходящая от владельца банковского счета, обусловливает возможность распоряжения «как владельцем» чужими средствами с чужого банковского счета.

Коллегия судей ККС считает правильными выводы судов предыдущих инстанций о том, что в данном производстве имел место обман как способ противоправного завладения чужим имуществом, содержание которого заключается в сообщении ложных сведений с использованием мобильных телефонов и неустановленных электронных устройств относительно персональных идентификационных данных владельца банковских счетов и лица заемщика по кредитным договорам («обман в личности»).

Кассационный уголовный суд частично удовлетворил кассационные жалобы прокурора и защитника.

Суд изменил приговор Сосновского районного суда города Черкассы от 28 августа 2023 года и определение Черкасского апелляционного суда от 21 августа 2025 года в отношении обвиняемого.

В частности, на основании ч. 7 ст. 72 Уголовного кодекса Украины суд зачел в срок наказания периоды пребывания осужденного под круглосуточным домашним арестом — с 27 июня по 4 октября 2023 года, а также с 13 декабря 2023 года по 21 августа 2025 года. Расчет осуществлен по правилу: три дня домашнего ареста соответствуют одному дню лишения свободы.

Кроме того, суд зачел в срок наказания частично отбытое наказание в виде лишения свободы за период с 5 октября по 12 декабря 2023 года включительно.

В остальной части судебные решения оставлены без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.