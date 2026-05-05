Верховный Суд: даже в «зеленом коридоре» таможенник обязан проверить транспортное средство и достоверность данных

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу прокурора на определение Апелляционной палаты ВАКС об оставлении без изменений оправдательного приговора в отношении таможенника, обвиняемого в ненадлежащем осуществлении таможенного контроля и оформления транспортного средства и товаров, перемещенных через государственную границу Украины.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в уголовном производстве в отношении лица, оправданного по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Предметом кассационного пересмотра была законность решений судов предыдущих инстанций относительно правильности выводов судов об отсутствии состава уголовного правонарушения и причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и последствиями.

Фабула дела и позиции сторон

Приговором Высшего антикоррупционного суда лицо признано невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины, и оправдано в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Гражданский иск прокурора в интересах государства о возмещении ущерба оставлен без рассмотрения.

Постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Орган досудебного расследования инкриминировал обвиняемому, занимавшему должность государственного инспектора таможенного оформления, злоупотребление служебным положением, которое заключалось в ненадлежащем осуществлении таможенного контроля в пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань». По версии обвинения, он не осуществил надлежащее таможенное оформление транспортного средства и товаров — технических устройств марки «Apple», внес в электронную систему недостоверные сведения об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, что привело к перемещению товаров вне таможенного контроля.

Вследствие этого, по утверждению стороны обвинения, государству был причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 14 027 686,58 грн.

Сторона обвинения настаивала, что именно ненадлежащие действия инспектора привели к обходу таможенного контроля и неуплате платежей. В то же время сторона защиты отмечала, что обязанность полного контроля не возникает без наличия соответствующих рисков, а также отрицала наличие причинно-следственной связи между действиями инспектора и последствиями.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения. В частности, они признали, что между ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и последствиями в виде неуплаты таможенных платежей отсутствует причинно-следственная связь.

На этом основании лицо было оправдано, а апелляционная жалоба прокурора оставлена без удовлетворения.

Выводы Верховного Суда по делу № 991/5399/23

Суд кассационной инстанции указал, что в соответствии с частью первой статьи 433 Уголовного процессуального кодекса Украины проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права, не исследуя доказательства и не устанавливая новые обстоятельства.

Коллегия судей обратила внимание, что между действиями инспектора таможенного контроля, который фиксирует факт перемещения товаров, и последующим определением и начислением таможенных платежей существует непосредственная связь. Следовательно, в случае констатации отсутствия товаров, которые фактически перемещались, и последующей неуплаты таможенных платежей это может свидетельствовать о наличии причинно-следственной связи.

Верховный Суд признал преждевременными выводы судов предыдущих инстанций об отсутствии такой связи, поскольку они сделаны без надлежащего исследования обстоятельств и оценки доказательств в их совокупности.

Суд подчеркнул, что упрощенный порядок таможенного контроля в «зеленом коридоре» не освобождает должностное лицо таможни от обязанности проверять соответствие транспортного средства представленным документам, осуществлять идентификацию транспортного средства и при необходимости принимать меры таможенного контроля.

Коллегия судей согласилась с выводами о том, что обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности, в частности не осуществил проверку документов, не провел таможенный осмотр и не обеспечил внесение достоверной информации в соответствующие системы.

В то же время суд отметил, что предыдущие инстанции не дали надлежащей правовой оценки установленным действиям, их последствиям и причинно-следственной связи между ними.

Верховный Суд подчеркнул, что именно ненадлежащее осуществление таможенного контроля создало предпосылки для беспрепятственного ввоза товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей, а потому наличие причинно-следственной связи не может быть исключено лишь по мотиву того, что окончательное начисление платежей осуществляется другими должностными лицами.

Суд пришел к выводу о существенных нарушениях требований уголовного процессуального закона апелляционным судом и неправильном применении закона об уголовной ответственности.

В связи с этим кассационная жалоба прокурора удовлетворена, постановление апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

