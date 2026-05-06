  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Засчитывается ли время содержания под стражей за границей в рамках экстрадиции в срок наказания в Украине — ответ КУС ВС

12:58, 6 мая 2026
КУС ВС разъяснил вопрос зачета времени содержания лица под стражей на территории иностранного государства в общий срок отбывания наказания.
В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали лицо виновным и осудили его по ч. 2 ст. 149 УК Украины. В кассационных жалобах защитник и прокурор утверждали, что апелляционный суд безосновательно не засчитал обвиняемой в срок назначенного наказания срок ее предварительного заключения в Федеративной Республике Германия в рамках экстрадиционной процедуры, чем нарушил предписания ст. 577 УПК Украины.

Изменяя приговор апелляционного суда в части назначенного наказания, Верховный Суд указал, что в соответствии со ст. 577 УПК Украины время содержания выданного лица под стражей на территории запрашиваемого государства в связи с решением вопроса о выдаче в Украину, а также время его этапирования засчитываются в общий срок отбывания наказания, назначенного приговором суда Украины.

Как усматривается из материалов производства, постановлением следователя от 29 июля 2022 года обвиняемая была объявлена в международный розыск. Определением следственного судьи местного суда от 2 марта 2023 года ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 30 августа 2024 года во исполнение указанного определения следственного судьи и в связи с ходатайством украинских правоохранительных органов о задержании обвиняемой (красное уведомление Интерпола) это лицо задержали на территории Федеративной Республики Германия. В тот же день определением Окружного суда Тиргартена решено продлить срок ее содержания под стражей в рамках экстрадиционной процедуры. Позднее, 31 октября 2024 года, определением Высшего суда Берлина по делу об экстрадиции обвиняемой ее освободили от дальнейшего исполнения ареста под залог.

Из содержания предоставленных стороной защиты копий документов, а также из приобщенных прокурором во время кассационного рассмотрения ответов уполномоченных органов усматривается, что обвиняемая содержалась под стражей в период с 30 августа по 31 октября 2024 года на территории Федеративной Республики Германия именно во исполнение поручения Украины о ее экстрадиции в рамках данного уголовного производства, что в суде кассационной инстанции подтвердили как сторона обвинения, так и сторона защиты. Поэтому коллегия судей КУС ВС считает необходимым засчитать обвиняемой в срок наказания указанный период.

С текстом постановления КУС ВС от 8 апреля 2026 года по делу № 607/2285/25 (производство № 51-4647км25) можно ознакомиться по ссылке.

суд Верховный Суд судебная практика КУС ВС

