Систематическая неуплата арендной платы является основанием для расторжения договора аренды земли – апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд пересмотрел дело по иску владелицы земельного участка к агрофирме о расторжении договора аренды земли и взыскании задолженности по арендной плате из-за ее неуплаты в течение двух лет.

Ровенский апелляционный суд принял решение расторгнуть договор аренды земли между сторонами и взыскать с арендатора в пользу истца арендную плату за пользование земельным участком, который принадлежит ей на праве частной собственности.

Коллегия судей пересмотрела решение местного суда, который ранее отказал истице в удовлетворении иска к агрофирме о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы. В своей апелляционной жалобе истица просила отменить это решение и принять новое — о полном удовлетворении ее исковых требований. Об этом сообщили в суде.

Апелляционный суд, учитывая обстоятельства дела, пришел к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению.

Обстоятельства дела № 572/5711/25

Из материалов дела известно, что между сторонами был заключен договор аренды земли, по условиям которого арендодатель предоставляет, а арендатор принимает во временное платное пользование земельный участок сельскохозяйственного назначения.

В договоре аренды указано, что арендная плата вносится арендатором в денежной форме ежегодно в установленный срок и может быть перенесена по согласованию с арендодателем.

Факт заключения между сторонами договора аренды земельного участка подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Обращаясь в суд с иском, истица ссылалась на то, что ответчик не выплачивал ей арендную плату за пользование земельным участком в течение двух лет.

Частью 1 ст. 15 Закона Украины «Об аренде земли» установлено, что арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра, а также ответственности за ее неуплату относится к существенным условиям договора аренды земли.

В пункте «д» ч.1 ст. 141 Земельного кодекса Украины (далее — ЗК Украины) предусмотрено, что основанием прекращения права пользования земельным участком является, в частности, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы.

Основанием для расторжения договора аренды земли является систематическая неуплата арендной платы (два и более случаев). При этом систематическая уплата арендной платы не в полном объеме, определенном договором, то есть как неисполнение, так и ненадлежащее исполнение условий договора, является основанием для расторжения такого договора, поскольку согласно ст. 526 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Аналогичный вывод изложен в постановлении Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 06 марта 2019 года по делу № 183/262/17 (производство № 61-41932сво18).

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 10 октября 2019 года по делу № 293/1011/16-ц (производство № 61-29970сво18) пришла к выводу, что толкование пункта «д» части первой статьи 141 ЗК Украины, части второй статьи 651 ГК Украины свидетельствует о том, что «неуплата арендной платы» охватывает случаи как полной невыплаты арендной платы, так и ее выплаты в размере меньшем, чем предусмотрено договором (без учета индексации, индекса инфляции и т. д.).

Выводы апелляционного суда

Отказывая истице в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что именно на истице лежит бремя доказывания ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора — неуплаты арендной платы в период, указанный стороной.

Ровенский апелляционный суд с таким выводом не согласился, поскольку истица мотивировала исковые требования тем, что арендатор не выплачивал арендную плату в течение двух лет, следовательно, именно он должен был опровергнуть надлежащими и допустимыми доказательствами утверждения истицы о ненадлежащем исполнении условий договора аренды земли.

Ответчик был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела судом, получил копию искового заявления и апелляционной жалобы, что подтверждается рекомендованными уведомлениями о вручении почтового отправления. Кроме того, ответчик зарегистрирован в системе «Электронный суд».

Арендатор не предпринял никаких действий для опровержения обстоятельств, указанных в иске, не подал отзыв с соответствующими доказательствами.

Поскольку в деле, пересмотренном в апелляционном порядке, арендатор не предоставил никаких доказательств в подтверждение уплаты арендодателю платы за два года подряд, не возразил против иска, не выполнил своей процессуальной обязанности способствовать объективному установлению всех обстоятельств дела, являться в судебное заседание по вызову суда, Ровенский апелляционный суд пришел к выводу о наличии достаточных правовых и фактических оснований для удовлетворения иска.

Согласно устоявшейся практике Верховного Суда, именно ответчик по делу о расторжении договора аренды земли вследствие систематического невнесения арендной платы обязан предоставить суду доказательства подтверждения уплаты им арендной платы по договору аренды земельного участка (постановление Верховного Суда от 04 сентября 2019 года по делу № 616/871/15-ц, постановление Верховного Суда от 17 апреля 2019 года по делу № 623/3443/16-ц, постановление Верховного Суда от 15 апреля 2020 года по делу № 132/1959/18, постановление Верховного Суда от 04 декабря 2023 года по делу № 385/1679/21).

Учитывая то, что суд предыдущей инстанции неполно выяснил фактические обстоятельства дела, неправильно применил нормы материального права, апелляционный суд отменил обжалованное истицей судебное решение и принял новое — о расторжении договора аренды земли между сторонами по делу и взыскании с ответчика в пользу истицы арендной платы за два года.

