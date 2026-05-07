Верховный Суд: сам по себе спор о месте жительства ребенка не является основанием для отказа во взыскании алиментов

Кассационный гражданский суд подчеркнул, что право ребенка на надлежащее содержание и обеспечение базовых потребностей носит приоритетный характер и подлежит первоочередной защите.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел дело № 314/5990/24 о взыскании алиментов на малолетнего ребенка по иску отца, с которым фактически проживает ребенок, при наличии неразрешенного спора об определении места его проживания. Суд кассационной инстанции исследовал вопрос, является ли сам факт наличия такого спора основанием для отказа во взыскании алиментов.

Фабула дела

В декабре 2024 года отец ребенка обратился в суд с иском о взыскании алиментов с матери на содержание малолетнего сына. Иск мотивирован тем, что стороны состояли в браке с 28 июля 2020 года, который был расторгнут решением Вольнянского районного суда Запорожской области от 21 ноября 2024 года. После расторжения брака ребенок остался проживать с отцом, что подтверждалось актами обследования материально-бытовых условий семьи, заключением оценки потребностей семьи и определением суда об отмене судебного приказа о взыскании алиментов.

Истец просил взыскать алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка ответчицы, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и не более десяти прожиточных минимумов, начиная со дня подачи иска и до достижения ребенком совершеннолетия.

В материалах дела содержались акты обследования жилищно-бытовых условий, согласно которым ребенок проживал вместе с отцом и был обеспечен надлежащим уходом. Также было установлено, что ранее судебным приказом с отца уже взыскивались алименты в пользу матери, однако этот приказ был отменен в связи с отсутствием бесспорных доказательств постоянного проживания ребенка именно с матерью.

Кроме того, в деле имелись сведения об обращениях матери в полицию с заявлениями о домашнем насилии, решение суда о выдаче ограничительного предписания в отношении отца и последующая отмена этого предписания апелляционным судом ввиду недоказанности соответствующих обстоятельств. Также суды установили, что на момент рассмотрения спора в производстве суда находилось отдельное дело по иску матери об определении места проживания ребенка, по которому окончательное решение принято не было.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Вольнянского районного суда Запорожской области от 27 марта 2025 года иск был удовлетворен. Суд первой инстанции взыскал с матери алименты в пользу отца на содержание малолетнего сына в размере одной четвертой части всех видов заработка, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и не более десяти прожиточных минимумов, начиная с 27 декабря 2024 года и до достижения ребенком совершеннолетия.

Суд исходил из того, что ребенок фактически находится на содержании отца, нуждается в надлежащем материальном обеспечении, а мать является трудоспособным лицом и обязана участвовать в содержании ребенка.

Постановлением Запорожского апелляционного суда от 24 ноября 2025 года решение суда первой инстанции было отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска. Апелляционный суд указал, что между сторонами продолжается неразрешенный спор об определении места проживания ребенка, а потому на момент рассмотрения дела отсутствуют правовые основания для взыскания алиментов в пользу отца.

Правовые позиции Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Одним из основных прав ребенка является право на содержание, которое корреспондируется с конституционной обязанностью родителей содержать детей до их совершеннолетия.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 181 Семейного кодекса Украины алименты присуждаются по решению суда в пользу того из родителей либо иного законного представителя ребенка, вместе с которым проживает ребенок. При этом уплата алиментов является способом исполнения обязанности по содержанию ребенка тем из родителей, который проживает отдельно от него.

Верховный Суд подчеркнул, что обязательным условием для взыскания алиментов является проживание ребенка с тем из родителей, в пользу которого заявлено требование об их взыскании. Вместе с тем право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет тот из родителей, с кем фактически проживает ребенок, и закон не ставит это право в зависимость от предварительного разрешения спора об определении места проживания ребенка.

Суд кассационной инстанции указал, что даже при наличии между родителями спора относительно места проживания ребенка ребенок не может быть лишен надлежащих средств к существованию, поскольку его право на достойный уровень жизни, развитие и обеспечение базовых потребностей подлежит первоочередной защите. Обязанность по содержанию ребенка имеет приоритетный характер и не может быть поставлена под сомнение либо ограничена.

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд ошибочно сосредоточился исключительно на необходимости предварительного разрешения спора о месте проживания ребенка и не дал надлежащей оценки всем обстоятельствам дела и собранным доказательствам. Суд апелляционной инстанции фактически не пересмотрел дело по существу.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что суд кассационной инстанции лишен полномочий устанавливать новые фактические обстоятельства, исследовать доказательства и давать им оценку, а потому допущенные нарушения должны быть устранены судом апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела.

С учетом этого Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Запорожского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.