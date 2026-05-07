  1. Судебная практика
  2. / Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ высказался относительно блокировки российских сайтов и права на профессию — обзор практики

18:50, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые обзоры практики ЕСПЧ, в которые вошли решения относительно санкций против российских вебресурсов, свободы выражения мнений и права на профессиональную реабилитацию.
ЕСПЧ высказался относительно блокировки российских сайтов и права на профессию — обзор практики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзоры практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в январе – марте 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этих обзорах освещен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения Государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Среди новых обзоров — решения ЕСПЧ о доступе к профессии и блокировке российских интернет-ресурсов.

Дело MANJANI v. Albania касалось отказа в зачислении заявителя в Школу магистратов для подготовки на должность прокурора из-за наличия в прошлом судимости, погашенной на момент подачи им заявления о зачислении в учебное заведение. Заявитель, который в возрасте 15 лет был осужден за кражу, сообщил об этом факте во время поступления в соответствии с законом. Тогда Высший совет прокуратуры отказал ему в зачислении, ссылаясь на законодательный запрет для лиц, имевших судимость, присоединяться к судебной системе независимо от ее погашения. ЕСПЧ отметил, что национальные суды не провели индивидуализированную оценку обстоятельств дела. В частности, они не учли возраст заявителя на момент совершения кражи, ненасильственный характер этого правонарушения, время, прошедшее с момента его совершения, а также дальнейшее правомерное поведение заявителя. ЕСПЧ также подчеркнул особое значение реабилитации и социальной реинтеграции лиц с погашенной судимостью. ЕСПЧ пришел к выводу, что вмешательство не было «необходимым в демократическом обществе», и установил нарушение ст. 8 Конвенции.

Дело BOYAROV AND OTHERS v. UKRAINE (определение) касалось ограничения доступа к российским вебсайтам вследствие санкций 2017 года.

Четверо заявителей жаловались, в частности, на нарушение ст. 10 Конвенции. Суд отметил, что двое из них использовали социальные сети для частного общения, не были журналистами или активистами гражданского общества и не принимали участия в обсуждениях или акциях по вопросам общего интереса, поэтому их жалобы не подпадали под понятие свободы выражения мнений.

Относительно другого заявителя ЕСПЧ подчеркнул, что вооруженный конфликт между россией и Украиной характеризовался широким использованием цифровой и информационной войны и средств «мягкой силы». Суд учел, что заблокированные интернет-сервисы фактически контролировались правительством и службами безопасности россии, представляли угрозу частной жизни пользователей и государственной безопасности и использовались для распространения призывов к свержению власти и информации о подразделениях ВСУ. В то же время заявитель продолжал посещать эти сайты, поскольку санкции за использование VPN не применялись, поэтому его жалоба была признана явно необоснованной.

Отдельную жалобу Суд отклонил из-за неисчерпания национальных средств правовой защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕСПЧ Европейский суд по правам человека

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]