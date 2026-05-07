ЕСПЧ высказался относительно блокировки российских сайтов и права на профессию — обзор практики

Новые обзоры практики ЕСПЧ, в которые вошли решения относительно санкций против российских вебресурсов, свободы выражения мнений и права на профессиональную реабилитацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзоры практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в январе – марте 2026 года.

В этих обзорах освещен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения Государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Среди новых обзоров — решения ЕСПЧ о доступе к профессии и блокировке российских интернет-ресурсов.

Дело MANJANI v. Albania касалось отказа в зачислении заявителя в Школу магистратов для подготовки на должность прокурора из-за наличия в прошлом судимости, погашенной на момент подачи им заявления о зачислении в учебное заведение. Заявитель, который в возрасте 15 лет был осужден за кражу, сообщил об этом факте во время поступления в соответствии с законом. Тогда Высший совет прокуратуры отказал ему в зачислении, ссылаясь на законодательный запрет для лиц, имевших судимость, присоединяться к судебной системе независимо от ее погашения. ЕСПЧ отметил, что национальные суды не провели индивидуализированную оценку обстоятельств дела. В частности, они не учли возраст заявителя на момент совершения кражи, ненасильственный характер этого правонарушения, время, прошедшее с момента его совершения, а также дальнейшее правомерное поведение заявителя. ЕСПЧ также подчеркнул особое значение реабилитации и социальной реинтеграции лиц с погашенной судимостью. ЕСПЧ пришел к выводу, что вмешательство не было «необходимым в демократическом обществе», и установил нарушение ст. 8 Конвенции.

Дело BOYAROV AND OTHERS v. UKRAINE (определение) касалось ограничения доступа к российским вебсайтам вследствие санкций 2017 года.

Четверо заявителей жаловались, в частности, на нарушение ст. 10 Конвенции. Суд отметил, что двое из них использовали социальные сети для частного общения, не были журналистами или активистами гражданского общества и не принимали участия в обсуждениях или акциях по вопросам общего интереса, поэтому их жалобы не подпадали под понятие свободы выражения мнений.

Относительно другого заявителя ЕСПЧ подчеркнул, что вооруженный конфликт между россией и Украиной характеризовался широким использованием цифровой и информационной войны и средств «мягкой силы». Суд учел, что заблокированные интернет-сервисы фактически контролировались правительством и службами безопасности россии, представляли угрозу частной жизни пользователей и государственной безопасности и использовались для распространения призывов к свержению власти и информации о подразделениях ВСУ. В то же время заявитель продолжал посещать эти сайты, поскольку санкции за использование VPN не применялись, поэтому его жалоба была признана явно необоснованной.

Отдельную жалобу Суд отклонил из-за неисчерпания национальных средств правовой защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.