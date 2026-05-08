В Борисполе суд лишил мать четверых детей родительских прав из-за злоупотребления алкоголем
Бориспольский городской районный суд удовлетворил иск органа опеки и попечительства в отношении многодетной матери, дети которой находятся в учреждениях социальной защиты.
Обстоятельства дела № 359/7138/25
Свои требования орган опеки и попечительства мотивировал тем, что многодетная мать характеризуется с негативной стороны, не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, родительские обязанности выполняет недобросовестно, часто оставляет детей без присмотра. Мать не заботится о физическом и духовном развитии детей, не обеспечивает их необходимым питанием и медицинским уходом. Неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских прав.
С июня 2023 года дети были взяты на учет как дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и в настоящее время дети 2010, 2012, 2017 годов рождения находятся в областном центре социально-психологической реабилитации, а малолетний ребенок 2025 года рождения передан на воспитание в детский дом.
Решение суда
Решением Бориспольского городского районного суда Киевской области от 1 мая 2026 года удовлетворены исковые требования органа опеки и попечительства Исполнительного комитета Горского сельского совета Бориспольского района Киевской области о лишении родительских прав и взыскании алиментов на содержание детей 2010, 2012, 2017, 2025 года рождения.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
