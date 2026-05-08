У Борисполі суд позбавив матір чотирьох дітей батьківських прав через зловживання алкоголем

Бориспільський міськрайонний суд задовольнив позов органу опіки та піклування щодо багатодітної матері, діти якої перебувають у закладах соціального захисту.

Обставини справи № 359/7138/25

Свої вимоги орган опіки та піклування мотивував тим, що багатодітна матір характеризуються з негативної сторони, не працює, зловживає алкогольними напоями, батьківські обов’язки виконує недобросовісно, часто залишає дітей без нагляду. Мати не піклується про фізичний та духовний розвиток дітей, не забезпечує необхідним харчуванням та медичним доглядом. Неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських прав.

З червня 2023 року діти були взяті на облік як діти, які опинилися в складних життєвих обставинах та на даний час діти 2010, 2012, 2017 року народження перебувають в обласному центрі соціально - психологічної реабілітації, а малолітня дитина 2025 року народження передана на виховання до будинку дитини.

Рішення суду

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 1 травня 2026 року задоволено позовні вимоги органу опіки та піклування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дітей 2010, 2012, 2017, 2025 року народження.

Рішення суду ще не набрало законної сили.

