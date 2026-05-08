ЕСПЧ не увидел нарушения прав в приостановлении пенсии работающему госслужащему

ЕСПЧ отклонил заявление украинского пенсионера, который обжаловал приостановление пенсии во время работы на государственной службе.

Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление украинского пенсионера-госслужащего, который обжаловал временную приостановку выплаты пенсии во время работы на государственной службе. Суд пришел к выводу, что вмешательство в имущественные права заявителя было предусмотрено законом, преследовало легитимную экономическую цель и не возлагало на него чрезмерного бремени.

Также ЕСПЧ отметил, что Конвенция не гарантирует лицу права обжаловать законы в конституционный суд или требовать отмены законодательных актов через национальные суды. Соответствующее решение Суд принял 5 марта 2026 года по делу SKRYBKA v. Ukraine № 50631/15.

Обстоятельства дела

Заявитель работал государственным служащим и получал пенсию по возрасту. Размер его пенсии составлял 1 869,33 грн в месяц, а заработная плата – 1 654,90 грн в месяц. Минимальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц старше 18 лет по состоянию на 1 января 2015 года составлял 1 218 грн, а на 31 декабря 2016 года – 1 600 грн. Так, заработная плата заявителя была выше указанного минимального прожиточного минимума.

Закон Украины № 213-VIII от 2 марта 2015 года (вступил в силу 1 апреля 2015 года) приостановил до 31 декабря 2015 года выплату пенсий пенсионерам, работающим государственными служащими, и уменьшил пенсии других работающих пенсионеров на 15 %.

Позже, согласно Закону Украины № 911-VIII от 24 декабря 2015 года (вступил в силу 1 января 2016 года), приостановка выплаты пенсии заявителя была продлена до 31 декабря 2016 года. В результате выплата пенсии заявителя была восстановлена 1 января 2017 года.

Заявитель жаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав, предусмотренных статьями 6 и 13 Конвенции, утверждая, что он не имел права обжаловать закон о приостановке выплаты его пенсии в Конституционный Суд Украины или административные суды. Кроме того, он жаловался на нарушение статьи 8 Конвенции, поскольку уменьшение дохода негативно повлияло на его семейную жизнь.

Ссылаясь на статью 1 Первого протокола к Конвенции, заявитель жаловался, что приостановка выплаты его пенсии была незаконной, поскольку Закон № 213-VIII противоречил Конституции Украины.

Со ссылками на статью 14 Конвенции и статью 1 Протокола № 12 заявитель также указывал на дискриминацию, поскольку его пенсия была приостановлена, тогда как пенсии работающих пенсионеров, не являвшихся государственными служащими, были уменьшены только на 15 %.

Также заявитель утверждал, что Президент, сорок пять депутатов, Верховный Суд, Омбудсмен и Парламент Крыма могут обжаловать законы в Конституционном Суде Украины, а он – нет.

Оценка ЕСПЧ

Суд, который имеет исключительное право определять правовую квалификацию фактов в каждом рассматриваемом им деле (см., среди многих других решений, решение по делу Radomilja and Others v. Croatia [ВП], №№ 37685/10 и 22768/12, §§ 114 и 126, от 20 марта 2018 года), считал, что жалобы заявителя по статье 8 Конвенции и статье 1 Протокола № 12 подлежали рассмотрению в рамках статьи 1 Первого протокола к Конвенции и статьи 14 Конвенции.

В этом деле Суд считал, что, поскольку указанные законы вступили в силу 1 апреля 2015 года и 1 января 2016 года соответственно, то эти даты следует учитывать для расчета шестимесячного срока по пункту 1 статьи 35 Конвенции.

Поскольку заявитель обратился с жалобами относительно Закона № 911-VIII более чем через шесть месяцев после 1 января 2016 года, Суд пришел к выводу, что такое заявление должно быть отклонено как поданное с нарушением сроков в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 35 Конвенции.

Что касается приостановки выплаты пенсии заявителю с 1 апреля по 31 декабря 2015 года на основании Закона № 213-VIII, Суд отметил, что стороны не оспаривали, что такую меру следует считать вмешательством в имущественные права заявителя по статье 1 Первого протокола к Конвенции.

Суд также отметил, что не было доказательств того, что Закон № 213-VIII был принят в рамках процедуры, которая была незаконной, или что он не был доступным и предсказуемым. ЕСПЧ считал, что требование законности было соблюдено. Очевидно, приостановка выплаты пенсии заявителю была осуществлена вследствие соображений экономической политики и финансовых трудностей, с которыми сталкивалось Государство. И хотя выплата пенсии заявителю была приостановлена, он все же продолжал работать государственным служащим и получать заработную плату, превышавшую минимальный прожиточный минимум.

Учитывая, что Государство-ответчик имеет широкие пределы свободы усмотрения при балансировании спорных прав в связи с экономической политикой, Суд считает, что такую приостановку нельзя считать непропорциональной преследуемой законной цели или такой, что возлагает чрезмерное бремя на заявителя. Поэтому Суд установил, что эта часть заявления является явно необоснованной в понимании пункта 3 (а) статьи 35 Конвенции. Что касается ссылки заявителя на статью 14 Конвенции в сочетании со статьей 1 Первого протокола к Конвенции, Суд считал, что заявитель не находился в ситуации, которая была бы существенно схожей с ситуацией пенсионеров, не являвшихся государственными служащими.

Относительно жалобы заявителя на то, что он не имел права обжаловать закон о приостановке выплаты его пенсии в Конституционный Суд Украины или административные суды, Суд напомнил, что статья 6 Конвенции не гарантирует права на доступ к суду, который имеет полномочия признать недействительным или отменить закон, принятый законодательным органом.

Кроме того, Суд отметил, что статья 13 Конвенции не гарантирует такого средства правовой защиты, которое позволяло бы обжаловать законы Договаривающегося Государства перед национальным органом на том основании, что они противоречат Конвенции или эквивалентным национальным нормам (см. решение по делу STEAG GMBH v. Germany, № 10857/21, § 21, от 11 апреля 2023 года).

Суд добавил, что заявитель не находился в ситуации, которая была бы существенно схожей с ситуацией государственных органов или должностных лиц, и в результате отклонил поданное заявление на основании пунктов 3 (a) и 4 статьи 35 Конвенции.

Вывод

Заявление признано неприемлемым и отклонено. Решение по этому делу принято Комитетом 5 марта 2026 года, опубликовано 26 марта 2026 года и является окончательным.

