Верховный Суд разъяснил особенности взыскания инфляционных потерь по валютным займам

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел спор о взыскании инфляционных потерь, трех процентов годовых, пени и процентов за пользование займом по договору, в котором сумма долга была определена в гривне с валютным эквивалентом в долларах США. В деле № 761/18405/23 Суд проверил правильность применения судами статьи 625 ГК Украины и пункта 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины.

Фабула дела

В январе 2020 года между сторонами был заключен договор займа, по условиям которого заемщики получили 3 575 100 грн, что на дату заключения договора соответствовало эквиваленту 150 000 долларов США по курсу Национального банка Украины. Договором предусматривалось, что возврат займа осуществляется в гривне, однако сумма платежа на момент возврата должна соответствовать валютному эквиваленту 150 000 долларов США.

Также стороны согласовали ответственность за нарушение денежного обязательства. В частности, договором предусматривалась пеня в размере 1 % от суммы задолженности за каждый месяц просрочки, а также уплата инфляционных потерь и трех процентов годовых.

В предыдущем споре решением суда был взыскан основной долг в размере 4 114 215 грн, что соответствовало валютному эквиваленту на момент вынесения решения. В дальнейшем заемщики исполнили судебное решение и уплатили определенную сумму.

После этого займодатель обратился с новым иском, в котором просил дополнительно взыскать инфляционные потери, три процента годовых, пеню и проценты за пользование займом, ссылаясь на просрочку исполнения обязательства и изменение валютного курса до момента фактического погашения долга.

Решения судов

Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил иск. Суд взыскал с ответчиков инфляционные потери, три процента годовых, пеню и проценты за пользование займом. При этом суд исходил из того, что заемщики просрочили исполнение денежного обязательства, а потому в пользу займодателя подлежат взысканию предусмотренные законом и договором платежи. Вместе с тем суд учел положения пункта 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины и ограничил период начисления санкций датой 23 февраля 2022 года.

Киевский апелляционный суд частично отменил решение суда первой инстанции. Апелляционный суд отказал во взыскании инфляционных потерь и пени, однако оставил без изменений решение в части взыскания трех процентов годовых и процентов за пользование займом.

Суд апелляционной инстанции отметил, что индексация в соответствии со статьей 625 ГК Украины применяется только к обязательствам, определенным в национальной валюте без валютного эквивалента. Если же обязательство определено в гривне с эквивалентом в иностранной валюте, потери кредитора от инфляции компенсируются именно валютным эквивалентом.

Также апелляционный суд пришел к выводу, что пеня после 24 февраля 2022 года не подлежит взысканию в связи с действием пункта 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений в обжалуемой части.

Суд подчеркнул, что гражданское законодательство допускает установление в договоре валютной оговорки, когда денежное обязательство определяется в гривне с эквивалентом в иностранной валюте. В таком случае эквивалент в иностранной валюте является составным элементом цены договора.

Верховный Суд подчеркнул, что индексации подлежит только гривна как национальная валюта Украины, тогда как иностранная валюта индексации не подлежит. Поэтому положения части второй статьи 625 ГК Украины о взыскании инфляционных потерь применяются только к денежным обязательствам, определенным в гривне, а не в гривне с валютным эквивалентом.

Суд также отметил, что в случае нарушения обязательства, выраженного в гривне с эквивалентом в иностранной валюте, потери кредитора от обесценивания национальной валюты компенсируются именно механизмом валютного эквивалента. Именно поэтому дополнительное взыскание инфляционных потерь является безосновательным.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на действие пункта 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины, которым в период военного положения заемщики освобождаются от ответственности, предусмотренной статьей 625 ГК Украины, а также от обязанности уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательства. Суд согласился с выводом апелляционной инстанции об отсутствии оснований для взыскания пени.

Верховный Суд констатировал, что апелляционный суд правильно учел правовую природу валютной оговорки и пришел к обоснованному выводу об отказе во взыскании инфляционных потерь и пени.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

