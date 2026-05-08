Суд не рассматривает заявления об установлении факта постоянного ухода за лицом для отсрочки от мобилизации — позиция ВС

ОП КГС ВС указала, что заявления об установлении факта постоянного ухода за лицом с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежат судебному рассмотрению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заявления об установлении факта постоянного ухода за лицом с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежат судебному рассмотрению, поскольку законодательством предусмотрен административный порядок подтверждения такого факта путем составления соответствующего акта специальными комиссиями при местных органах власти. В случае несогласия с решением или бездействием уполномоченного органа относительно выдачи такого акта лицо имеет право обжаловать их в порядке административного судопроизводства.

Как указали в Верховном Суде, к такому выводу пришел ВС в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда. Постановление ОП КГС ВС от 6 апреля 2026 года по делу № 214/3475/24 (производство № 61-15969сво25).

Обстоятельства дела

В деле, которое пересматривалось, заявитель обратился в суд с заявлением, в котором просил установить факт того, что он осуществляет постоянный посторонний уход за своим отцом, который является лицом с инвалидностью II группы и, согласно заключению ЛКК, нуждается в таком уходе бессрочно. Установление этого факта было необходимо заявителю, в частности, для получения права на отсрочку от призыва на военную службу.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, производство по делу закрыто со ссылкой на то, что установление факта осуществления постоянного ухода за лицом, которое в нем нуждается, отнесено к полномочиям соответствующих административных органов и не подлежит судебному рассмотрению в порядке отдельного производства.

В деле, которое пересматривалось, объединенной палате с целью обеспечения единства судебной практики надлежало решить правовой вопрос, касающийся юрисдикционности (принадлежности к сфере судебного рассмотрения) заявлений об установлении факта осуществления постоянного ухода за лицом, которое нуждается в нем по состоянию здоровья.

Выводы ОП КГС ВС

В соответствии со ст. 124 Конституции Украины юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают также другие дела.

По поводу последнего предложения Конституционный Суд Украины отметил, что предусмотренное определение в законе иных случаев подведомственности дел судам направлено на повышение эффективности реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина (см.: Заключение Конституционного Суда Украины по делу по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины от 20 января 2016 года № 1-в/2016).

В ч. 1 ст. 315 ГПК Украины приведен перечень дел, которые суд рассматривает как дела об установлении юридического факта.

Что касается других юридических фактов, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав физических лиц, то они могут быть установлены в судебном порядке при условиях, предусмотренных ч. 2 ст. 315 ГПК Украины, а именно если законом не определен иной порядок их установления.

Круг таких иных фактов ограничен теми, которые связаны с реализацией личных и имущественных прав физического лица. Следовательно, к предмету судебной деятельности в этом аспекте не относится установление юридических фактов, благодаря которым физические лица реализуют свои публичные права.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, относятся к юрисдикции суда при следующих условиях:

а) факты, подлежащие установлению, должны иметь юридическое значение, то есть от них должно зависеть возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан. Для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель его установления;

б) установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве;

в) заявитель не имеет иной возможности получить или восстановить документ, удостоверяющий факт, имеющий юридическое значение;

г) действующим законодательством не предусмотрен иной внесудебный порядок установления юридических фактов.

ОП КГС ВС обратила внимание на то, что порядок решения вопроса оформления постоянного ухода за лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, с целью предоставления социальной услуги определяется Законом Украины «О социальных услугах» и подзаконными нормативно-правовыми актами, изданными во исполнение этого Закона.

Для подтверждения факта осуществления ухода лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Исполнительные органы местных советов подтверждают этот статус путем выдачи соответствующей справки.

Для реализации права на отсрочку от призыва законодатель также урегулировал внесудебный порядок. В соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560 (Порядок), при местных органах исполнительной власти создаются специальные комиссии, которые составляют акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

ОП КГС ВС подчеркнула, что установление таких обстоятельств имеет вспомогательное значение для принятия административного решения, а потому не может быть самостоятельной целью судебного рассмотрения в гражданском процессе. В случае несогласия с решением или бездействием компетентного органа лицо имеет право обжаловать такие действия в административный суд.

Подытоживая изложенное, ОП КГС пришла к выводу, что для реализации права на отсрочку от мобилизации (на основании п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации») установлена внесудебная процедура подтверждения постоянного ухода. Такая процедура определена в п. 61 Порядка и имеет целью документальное удостоверение факта ухода уполномоченными органами, а не судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.