Военнослужащему после ранения не установили инвалидность — в суде он требовал учесть тревожное расстройство

Военнослужащий утверждал, что при оценке его состояния не учли длительное тревожное расстройство, инсомнию и ограничения трудоспособности.

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело военнослужащего, который после боевого ранения и связанных со службой заболеваний пытался оспорить решение новой системы оценки функционального состояния лица, заменившей МСЭК. Мужчина считал, что экспертные команды не учли его психическое состояние, длительное тревожное расстройство и ограничения трудоспособности, а потому безосновательно отказали в установлении группы инвалидности.

В этом деле суду также пришлось оценивать, как на практике работает новый механизм оценки повседневного функционирования лица, введенный после прекращения полномочий МСЭК. Истец утверждал, что при рассмотрении его жалобы не была соблюдена процедура и не было проведено полное медицинское обследование. Вместе с тем суд пришел к выводу, что Центр оценки функционального состояния лица действовал в пределах своих полномочий, а административный суд не может подменять собой медицинскую экспертную команду и переоценивать медицинские выводы по существу.

Обстоятельства дела №160/4023/26

Истец — военнослужащий, получивший ранения и заболевания, связанные с защитой Родины и прохождением военной службы.

В мае 2025 года военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, логистики, связи, охраны и других подразделениях с формулировкой «ограниченно пригоден». После этого его направили на оценку повседневного функционирования для определения группы инвалидности или степени утраты трудоспособности.

11 июля 2025 года экспертная команда при КНП «Киевская городская клиническая больница №12» не установила ему группу инвалидности. Вместо этого было определено 10% утраты профессиональной трудоспособности в связи с ранением, связанным с защитой Родины, а также 5% — в связи с заболеванием, связанным с прохождением военной службы.

Военнослужащий обжаловал это решение в Центр оценки функционального состояния лица, функции которого выполняет ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МОЗ Украины».

В жалобе он указывал, что имеет умеренное ограничение способности к трудовой деятельности, а экспертная команда не учла устойчивое тревожное расстройство, эмоционально-волевую нестабильность и инсомнию. По утверждению истца, это психическое состояние связано с защитой Родины, продолжается более 12 месяцев и могло быть основанием для установления инвалидности.

Однако 3 ноября 2025 года Центр оценки оставил предыдущее решение без изменений.

В выводе экспертной команды отмечалось, что последствия минно-взрывной травмы, акубаротравмы, осколочных ранений, нейросенсорной тугоухости и рубцов с металлическими осколками вызывают лишь легкое ограничение жизнедеятельности и не дают оснований для установления инвалидности.

Также экспертная команда определила легкую степень ограничений в отношении трудовой деятельности, самостоятельного передвижения и ориентации. В то же время в отношении самообслуживания, общения, обучения и контроля поведения ограничений установлено не было.

Позиция истца

Истец просил суд признать решение Центра оценки противоправным, обязать повторно рассмотреть его жалобу, направить его на полное медицинское обследование с учетом экстерриториального принципа и принять новое мотивированное решение.

По его мнению, Центр оценки не учел в полной мере медицинские документы и состояние здоровья при рассмотрении жалобы.

Что установил суд

Суд подробно проанализировал новую систему оценки повседневного функционирования лица, которая начала действовать с 1 января 2025 года после прекращения полномочий МСЭК и введения новой модели оценки.

Суд обратил внимание, что постановлением Кабмина №1338 были определены новый порядок оценки, механизм обжалования решений экспертных команд и передача соответствующих функций специализированному государственному учреждению МОЗ.

Во время рассмотрения дела суд установил, что жалоба истца была принята и рассмотрена, медицинское дело истребовано и исследовано, а результаты оформлены в виде протокола и решения. Экспертная команда также привела мотивировку своего вывода.

Отдельно суд отметил, что закон позволяет Центру оценки рассматривать жалобы очно, заочно или с применением средств телемедицины.

Ключевой вывод суда

Суд подтвердил правовую позицию Верховного Суда о том, что административный суд не может подменять собой медицинскую экспертную комиссию или экспертную команду.

В решении указано, что вопросы наличия или отсутствия определенного диагноза, степени утраты трудоспособности, соответствия критериям инвалидности и оценки медицинских показателей относятся к дискреционным полномочиям экспертных команд и требуют специальных медицинских знаний.

Суд также подчеркнул, что не оценивал медицинскую обоснованность диагнозов или достаточность оснований для установления инвалидности по существу.

Проверке подлежало лишь то, соблюдал ли ответчик установленную процедуру и действовал ли в пределах своих полномочий.

Поскольку нарушений процедуры суд не установил, в удовлетворении иска было отказано.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего и оставил в силе решение Центра оценки функционального состояния лица.

Суд пришел к выводу, что решение было принято в соответствии с постановлением Кабмина №1338 и приказами МОЗ, а потому оснований для его отмены нет.

