  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КАС ВС высказался относительно переноса ежегодного отпуска госслужащего или его продления

19:35, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истец обращался к руководителю с заявлением о продлении и переносе ежегодного отпуска в связи с наступлением временной нетрудоспособности и направил письмо с копией заявления и листка нетрудоспособности.
КАС ВС высказался относительно переноса ежегодного отпуска госслужащего или его продления
Фото: glavred.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Истец обратился в суд с иском к Государственной экологической инспекции Украины, в котором просил признать противоправным бездействие в части нерассмотрения его заявления об отпуске и уведомления о результатах рассмотрения этого заявления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истец указывал, что по согласованию с ответчиком получил ежегодный основной отпуск, однако во время отпуска находился на амбулаторном лечении. Средствами почтовой связи истец обратился к и.о. руководителя Государственной экологической инспекции Украины с заявлением о продлении и переносе ежегодного отпуска в связи с наступлением временной нетрудоспособности и направил письмо с копией заявления и листка нетрудоспособности.

Госэкоинспекция сообщила истцу, что в связи с тем, что он в период написания заявлений находился на больничном, решение вопроса о предоставлении неиспользованной части ежегодного отпуска в связи с временной нетрудоспособностью либо его переносе возможно только после закрытия больничного.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд первой инстанции отметил, что доказательств направления письма Госэкоинспекции по адресу истца и доказательств вручения этого письма истцу ответчиком не предоставлено, поэтому доводы ответчика о том, что этим письмом истец был уведомлен о рассмотрении заявления о переносе отпуска, являются неподтвержденными.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что заявление истца было рассмотрено надлежащим образом, а ответ направлен истцу. Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по согласию между работником и собственником либо уполномоченным им органом; если причины, обусловившие перенос отпуска на другой период, наступили во время его использования, то неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется после окончания действия причин, которые его прервали, либо по согласию сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 Закона Украины «Об отпусках». Однако отсутствуют законодательные требования относительно такого согласования путем обязательного прибытия лица к работодателю с целью согласования вопроса продления и переноса отпуска.

Таким образом, неприбытие истца на службу из отпуска не может быть обоснованным основанием для непереноса неиспользованного отпуска.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС № 160/1382/19 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КАС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]