КАС ВС высказался относительно переноса ежегодного отпуска госслужащего или его продления

Истец обратился в суд с иском к Государственной экологической инспекции Украины, в котором просил признать противоправным бездействие в части нерассмотрения его заявления об отпуске и уведомления о результатах рассмотрения этого заявления.

Истец указывал, что по согласованию с ответчиком получил ежегодный основной отпуск, однако во время отпуска находился на амбулаторном лечении. Средствами почтовой связи истец обратился к и.о. руководителя Государственной экологической инспекции Украины с заявлением о продлении и переносе ежегодного отпуска в связи с наступлением временной нетрудоспособности и направил письмо с копией заявления и листка нетрудоспособности.

Госэкоинспекция сообщила истцу, что в связи с тем, что он в период написания заявлений находился на больничном, решение вопроса о предоставлении неиспользованной части ежегодного отпуска в связи с временной нетрудоспособностью либо его переносе возможно только после закрытия больничного.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд первой инстанции отметил, что доказательств направления письма Госэкоинспекции по адресу истца и доказательств вручения этого письма истцу ответчиком не предоставлено, поэтому доводы ответчика о том, что этим письмом истец был уведомлен о рассмотрении заявления о переносе отпуска, являются неподтвержденными.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что заявление истца было рассмотрено надлежащим образом, а ответ направлен истцу. Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по согласию между работником и собственником либо уполномоченным им органом; если причины, обусловившие перенос отпуска на другой период, наступили во время его использования, то неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется после окончания действия причин, которые его прервали, либо по согласию сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 Закона Украины «Об отпусках». Однако отсутствуют законодательные требования относительно такого согласования путем обязательного прибытия лица к работодателю с целью согласования вопроса продления и переноса отпуска.

Таким образом, неприбытие истца на службу из отпуска не может быть обоснованным основанием для непереноса неиспользованного отпуска.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС № 160/1382/19 можно ознакомиться по ссылке.

