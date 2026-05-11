  1. Судебная практика
  2. / В Украине

За 3,5 года жена потратила почти 2 млн гривен из зарплаты мужа: удалось ли разделить бюджет — обстоятельства дела

14:29, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Савранский районный суд отказал в взыскании части заработной платы как совместного имущества супругов.
За 3,5 года жена потратила почти 2 млн гривен из зарплаты мужа: удалось ли разделить бюджет — обстоятельства дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Савранский районный суд Одесской области отказал в удовлетворении иска военнослужащего к бывшей супруге о разделе общего совместного имущества и взыскании 392 712,69 гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела 512/1041/25

Истец обратился в суд с требованием осуществить раздел своей заработной платы, полученной с апреля 2022 года по октябрь 2025 года, которая, по его мнению, является объектом права общей совместной собственности супругов, и взыскать с ответчицы указанную сумму. Он обосновывал иск тем, что стороны находились в зарегистрированном браке с 19 апреля 2022 года по 14 октября 2025 года, ответчица не работала, а семья содержалась исключительно за счет его заработной платы. Истец предоставил супруге полный доступ к своей банковской карте, на которую поступала заработная плата.

Общая сумма расходов жены с апреля 2022 года по август 2025 года составляет 1 871 217,56 гривен, что на 392 712,69 гривен превышает ее долю в общем совместном имуществе.

Учитывая вышеизложенное, истец просит суд удовлетворить его исковые требования, а именно осуществить раздел заработной платы, являющейся объектом права общей совместной собственности, и взыскать с супруги денежные средства в сумме 392 712,69 грн.

Брак между сторонами расторгнут решением Савранского районного суда Одесской области от 14 октября 2025 года.

Ответчица и её представитель возражали против иска, указывая, что средства, полученные истцом в виде заработной платы, являются общей совместной собственностью супругов в соответствии со статьёй 61 Семейного кодекса Украины. Они подчеркивали отсутствие доказательств того, что средства расходовались не в интересах семьи, а также то, что истец добровольно предоставил доступ к счету и не выражал несогласия с расходами в течение всего периода брака.

Суд установил, что заработная плата истца, полученная во время брака, является объектом права общей совместной собственности супругов в соответствии с частью второй статьи 61 Семейного кодекса Украины и частью третьей статьи 368 Гражданского кодекса Украины. Доступ к банковской карте ответчице был предоставлен добровольно для обеспечения нужд семьи.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что использование средств носило семейно-правовой характер. Истец не доказал, что средства расходовались не в интересах семьи, а также не опроверг презумпцию их использования на семейные нужды. На момент рассмотрения дела спорные средства уже были израсходованы в течение брака, поэтому отсутствует сам объект раздела.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, в частности на постановление Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 14 февраля 2024 года (дело № 521/20001/20) и постановление от 10 сентября 2025 года (дело № 176/2044/24) , согласно которым средства, переданные одним из супругов другому во время брака, считаются направленными на содержание семьи, если не доказано обратное.

поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено фактическое прекращение брачных отношений между сторонами до расторжения брака, ответчица при распоряжении указанными выше денежными средствами действовала, в частности, и от имени истца, как его супруга, в полном объеме использовала их как совместные средства супругов в интересах семьи, в частности на бытовые нужды, обеспечение семьи, приобретение бытовой техники, бытовых вещей и посуды, повседневные нужды и расходы семьи, основания для взыскания части этих средств в пользу истца отсутствуют.

Такая позиция согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Верховного суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 10 сентября 2025 года (дело № 176/2044/24).

С учетом изложенного суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчицы денежных средств в сумме 392 712,69 гривен в пользу истца, а потому отказывает в удовлетворении иска о разделе совместного имущества супругов.

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Судебный сбор и другие расходы возложены на истца.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение тридцати дней.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства либо принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд бюджет военные брак раздел имущества

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]