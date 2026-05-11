За 3,5 года жена потратила почти 2 млн гривен из зарплаты мужа: удалось ли разделить бюджет — обстоятельства дела

Савранский районный суд отказал в взыскании части заработной платы как совместного имущества супругов.

Савранский районный суд Одесской области отказал в удовлетворении иска военнослужащего к бывшей супруге о разделе общего совместного имущества и взыскании 392 712,69 гривен.

Обстоятельства дела 512/1041/25

Истец обратился в суд с требованием осуществить раздел своей заработной платы, полученной с апреля 2022 года по октябрь 2025 года, которая, по его мнению, является объектом права общей совместной собственности супругов, и взыскать с ответчицы указанную сумму. Он обосновывал иск тем, что стороны находились в зарегистрированном браке с 19 апреля 2022 года по 14 октября 2025 года, ответчица не работала, а семья содержалась исключительно за счет его заработной платы. Истец предоставил супруге полный доступ к своей банковской карте, на которую поступала заработная плата.

Общая сумма расходов жены с апреля 2022 года по август 2025 года составляет 1 871 217,56 гривен, что на 392 712,69 гривен превышает ее долю в общем совместном имуществе.

Учитывая вышеизложенное, истец просит суд удовлетворить его исковые требования, а именно осуществить раздел заработной платы, являющейся объектом права общей совместной собственности, и взыскать с супруги денежные средства в сумме 392 712,69 грн.

Брак между сторонами расторгнут решением Савранского районного суда Одесской области от 14 октября 2025 года.

Ответчица и её представитель возражали против иска, указывая, что средства, полученные истцом в виде заработной платы, являются общей совместной собственностью супругов в соответствии со статьёй 61 Семейного кодекса Украины. Они подчеркивали отсутствие доказательств того, что средства расходовались не в интересах семьи, а также то, что истец добровольно предоставил доступ к счету и не выражал несогласия с расходами в течение всего периода брака.

Суд установил, что заработная плата истца, полученная во время брака, является объектом права общей совместной собственности супругов в соответствии с частью второй статьи 61 Семейного кодекса Украины и частью третьей статьи 368 Гражданского кодекса Украины. Доступ к банковской карте ответчице был предоставлен добровольно для обеспечения нужд семьи.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что использование средств носило семейно-правовой характер. Истец не доказал, что средства расходовались не в интересах семьи, а также не опроверг презумпцию их использования на семейные нужды. На момент рассмотрения дела спорные средства уже были израсходованы в течение брака, поэтому отсутствует сам объект раздела.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, в частности на постановление Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 14 февраля 2024 года (дело № 521/20001/20) и постановление от 10 сентября 2025 года (дело № 176/2044/24) , согласно которым средства, переданные одним из супругов другому во время брака, считаются направленными на содержание семьи, если не доказано обратное.

поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено фактическое прекращение брачных отношений между сторонами до расторжения брака, ответчица при распоряжении указанными выше денежными средствами действовала, в частности, и от имени истца, как его супруга, в полном объеме использовала их как совместные средства супругов в интересах семьи, в частности на бытовые нужды, обеспечение семьи, приобретение бытовой техники, бытовых вещей и посуды, повседневные нужды и расходы семьи, основания для взыскания части этих средств в пользу истца отсутствуют.

С учетом изложенного суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчицы денежных средств в сумме 392 712,69 гривен в пользу истца, а потому отказывает в удовлетворении иска о разделе совместного имущества супругов.

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Судебный сбор и другие расходы возложены на истца.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение тридцати дней.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства либо принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

