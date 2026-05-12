Верховный Суд подтвердил ничтожность сделок с компаниями, зарегистрированными на оккупированных территориях

Сделки с субъектами, зарегистрированными на временно оккупированной территории Украины, являются ничтожными независимо от даты их заключения, а потому не порождают правовых последствий.

Сделка, стороной которой является субъект хозяйствования с местонахождением на временно оккупированной территории Украины, является ничтожной в соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» в редакции, вступившей в силу 21 ноября 2021 года, независимо от даты заключения такой сделки, поскольку особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях касаются всего периода оккупации, что исключает применение общего правила необратимости действия закона во времени.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №905/238/23

Банк обратился с иском к ООО и поручителю о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору. Иск обоснован ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по кредитному договору и договору поручительства.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что дополнительные соглашения к кредитному договору и договору поручительства, заключенные после 7 апреля 2014 года, являются ничтожными в соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», поскольку ответчик зарегистрирован в г. Донецке — на временно оккупированной территории.

Суды отметили, что сделки с субъектом хозяйствования, местонахождение которого — временно оккупированная территория, являются ничтожными, а следовательно не могут быть надлежащим правовым основанием для заявленных требований. При этом истец не заявлял требований о взыскании средств как безосновательно приобретенных (ст. 1212 ГК Украины) или применении последствий ничтожности сделки (ст. 216 ГК Украины).

Кроме того, суды установили, что поручительство прекратилось, в частности в связи с изменениями обязательства без надлежащего согласия поручителя и ничтожностью соответствующих дополнительных соглашений.

Выводы Верховного Суда

КХС ВС отметил, что положения ст. 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» подлежат применению с учетом особого правового режима оккупации, который охватывает весь период такой оккупации. Соответственно, ничтожность сделок с субъектами, зарегистрированными на временно оккупированной территории, распространяется и на спорные правоотношения.

Кассационный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска, отметив, что избранное истцом правовое основание является ненадлежащим в связи с ничтожностью соответствующих сделок.

