В Николаеве судили патрульного за убийство бывшего мужа сожительницы

Суд приговорил бывшего полицейского к 8 годам лишения свободы и лишил его звания старшего лейтенанта полиции.

В Центральном районном суде г. Николаева вынесен приговор 35-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Обстоятельства дела

На момент совершения инкриминируемого ему преступления последний занимал должность инспектора патрульной полиции Херсонского районного управления полиции и имел специальное звание «старший лейтенант».

Судебное разбирательство велось под председательством судьи Сергея Медюка.

Судом установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый по просьбе своей сожительницы пришел по месту жительства ее бывшего мужа по пр. Героев Украины в г. Николаеве, чтобы помочь ему открыть дверь в квартиру. Сам мужчина находился внутри помещения.

В дальнейшем они начали употреблять алкогольные напитки, которые принес обвиняемый, впоследствии между ними возник конфликт. В ходе ссоры полицейский нанес мужчине руками и ногой около 8 ударов в область головы, в результате которых последний упал.

После этого обвиняемый наступил мужчине, лежавшему на полу, на шею и удерживал его в таком положении, в результате чего тот скончался на месте от механической асфиксии.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал себя виновным и пояснил, что инициатором конфликта был бывший муж его сожительницы, который начал драку. Сам он лишь один раз, защищаясь, ударил его по лицу и выставил ногу, когда тот бросился на него, от чего тот упал, а обвиняемый, покидая квартиру, наступил ему на спину.

После этого он позвонил сожительнице, которая впоследствии приехала, они зашли в квартиру, мужчина лежал на том же месте, его бывшая жена вызвала медиков, которые констатировали смерть последнего и вызвали полицию.

В то же время, объяснения обвиняемого, в частности, в части характера и количества нанесенных ударов опровергаются выводами соответствующих экспертиз.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, с учетом исследованных доказательств и показаний свидетелей, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил лишить последнего специального звания «старший лейтенант полиции».

