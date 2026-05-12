У Миколаєві судили патрульного за вбивство колишнього чоловіка співмешканки

21:34, 12 травня 2026
Суд призначив експоліцейському 8 років ув’язнення та позбавив його звання старшого лейтенанта поліції.
У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 35-річному місцевому мешканцю, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство.

Обставини справи

На момент вчинення інкримінованого йому злочину, останній обіймав посаду інспектора патрульної поліції Херсонського районного управління поліції і мав спеціальне звання «старший лейтенант».

Судовий розгляд здійснювався під головуванням судді Сергія Медюка.

Судом встановлено, що в листопаді 2024 року, обвинувачений на прохання своєї співмешканки прийшов за місцем проживання її колишнього чоловіка по пр.Героїв України в м.Миколаєві, щоб допомогти йому відкрити двері до квартири. Сам чоловік перебував всередині помешкання.

В подальшому, вони почали вживати алкогольні напої, які приніс обвинувачений, згодом в них виник конфлікт. В ході сварки, поліцейській наніс чоловіку руками та ногою близько 8 ударів в область голови, внаслідок яких останній впав.

Після цього, обвинувачений наступив чоловіку, який лежав на підлозі на шию та утримував його в такому положенні, внаслідок чого той помер на місці від механічної асфіксії.

У судовому засіданні обвинувачений винним себе не визнав, пояснив, що ініціатором конфлікту був колишній чоловік його співмешканки, який розпочав бійку. Сам він лише один раз захищаючись вдарив його в обличчя та виставив ногу, коли той кинувся на нього, від чого той впав, а обвинувачений, покидаючі квартиру наступив йому на спину.

Після цього, зателефонував співмешканці, яка згодом приїхала, вони зайшли до квартири, чоловік лежав на тому ж місті, його екс-дружина викликала медиків, які констатували смерть останнього і викликали поліцію.

Водночас, пояснення обвинуваченого, зокрема, в частині характеру та кількості нанесених ударів спростовуються висновками відповідних експертиз.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, з урахуванням досліджених доказів та показів свідків, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, суд ухвалив позбавити останнього спеціального звання «старший лейтенант поліції».

