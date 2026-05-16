Военная пенсионерка через суд добилась взыскания с ПФУ более 374 тысяч грн: фонд насчитал пенсию, но не выплатил

Суд рассмотрел заявление военной пенсионерки об изменении способа и порядка исполнения судебного решения по делу против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве о пересчете и выплате пенсии без ограничения максимальным размером.

Киевский окружной административный суд рассмотрел заявление об изменении способа и порядка исполнения судебного решения по делу № 320/35165/24 по иску пенсионерки к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве относительно перерасчета и выплаты пенсии без ограничения максимальным размером.

Суд исследовал вопрос возможности изменения способа исполнения решения путем непосредственного взыскания с органа Пенсионного фонда начисленной, но невыплаченной суммы пенсии в связи с длительным неисполнением судебного решения.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для применения новой редакции статьи 378 Кодекса административного судопроизводства Украины, которая предусматривает возможность изменения способа исполнения судебного решения в спорах относительно пенсионных выплат в случае его неисполнения субъектом властных полномочий более двух месяцев после вступления решения в законную силу.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованиями признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве относительно отказа в проведении перерасчета пенсии на основании статей 43, 51, 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» без ограничения ее максимальным размером. Основанием для перерасчета была справка о размере денежного обеспечения от 16 мая 2024 года.

Также истец просила признать противоправным отказ Пенсионного фонда в проведении индексации пенсии с 1 марта 2022 года, 1 марта 2023 года и 1 марта 2024 года в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №118, №168 и №185 без применения ограничения максимальным размером пенсии.

Решением Киевского окружного административного суда иск был удовлетворен полностью. Суд признал противоправными действия органа Пенсионного фонда и обязал провести перерасчет и выплату пенсии с учетом всех видов денежного обеспечения и индексации.

Во исполнение этого решения ответчик осуществил начисление задолженности по пенсионным выплатам в сумме 374 814,70 грн, однако фактическая выплата этих средств истцу произведена не была. О начислении соответствующей суммы Пенсионный фонд сообщил ей официальным письмом.

В связи с неисполнением решения суда истец обратилась с заявлением об изменении способа исполнения решения в соответствии со статьей 378 КАС Украины и просила заменить способ исполнения с обязательства провести выплату на непосредственное взыскание с Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве начисленной, но невыплаченной суммы пенсии.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что Законом №4094-IX от 21 ноября 2024 года, вступившим в силу 19 декабря 2024 года, были внесены изменения в статью 378 КАС Украины относительно изменения способа и порядка исполнения судебных решений.

Согласно новой редакции нормы, неисполнение субъектом властных полномочий судебного решения, вступившего в законную силу, относительно пенсионных и иных социальных выплат в течение двух месяцев является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого решения путем взыскания соответствующих сумм с такого субъекта властных полномочий.

Суд подчеркнул, что новая редакция части 3 статьи 378 КАС Украины предусматривает необходимость соблюдения нескольких условий: решение должно касаться пенсионных или социальных выплат; оно не должно исполняться более двух месяцев после вступления в законную силу; заявитель должен обратиться с соответствующим заявлением; а способ исполнения изменяется именно на взыскание соответствующих выплат с субъекта властных полномочий.

Суд установил, что в данном деле все указанные условия имеются, поскольку решение касается пенсионных выплат, не исполнялось более двух месяцев, а истец обратилась с заявлением об изменении способа исполнения решения.

Суд также подчеркнул, что изменение способа и порядка исполнения решения означает применение новых мер для реализации решения в случае невозможности его исполнения ранее определенным способом. При этом суд не изменяет решение по существу, а лишь обеспечивает его реальное исполнение.

Кроме того, суд обратил внимание на положения части 3 статьи 33 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которая предоставляет сторонам и исполнителю право обратиться в суд с заявлением об установлении или изменении способа и порядка исполнения решения при наличии обстоятельств, затрудняющих его исполнение или делающих его невозможным.

Суд отдельно отметил, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» выплата пенсий обеспечивается за счет средств государственного бюджета, перечисляемых в Пенсионный фонд Украины.

По результатам рассмотрения заявления суд пришел к выводу о наличии оснований для его удовлетворения и изменил способ и порядок исполнения решения Киевского окружного административного суда от 28 ноября 2024 года.

Суд постановил взыскать с Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве в пользу истца разницу между фактически выплаченной и подлежащей выплате суммой пенсии в размере 374 814,70 грн.

