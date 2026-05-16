Військова пенсіонерка через суд домоглася стягнення з ПФУ понад 374 тисяч грн: фонд нарахував пенсію, але не виплатив

Суд розглянув заяву військової пенсіонерки про зміну способу та порядку виконання судового рішення у справі проти Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо перерахунку та виплати пенсії без обмеження максимальним розміром.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський окружний адміністративний суд розглянув заяву про зміну способу та порядку виконання судового рішення у справі № 320/35165/24 за позовом пенсіонерки до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо перерахунку та виплати пенсії без обмеження максимальним розміром.

Суд досліджував питання можливості зміни способу виконання рішення шляхом безпосереднього стягнення з органу Пенсійного фонду нарахованої, але невиплаченої суми пенсії у зв’язку з тривалим невиконанням рішення суду.

Суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування нової редакції статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України, яка передбачає можливість зміни способу виконання судового рішення у спорах щодо пенсійних виплат у разі його невиконання суб’єктом владних повноважень понад два місяці після набрання рішенням законної сили.

Суть справи

Позивачка звернулася до суду з вимогами визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо відмови у проведенні перерахунку пенсії на підставі статей 43, 51, 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» без обмеження її максимальним розміром. Підставою для перерахунку була довідка про розмір грошового забезпечення від 16 травня 2024 року.

Також позивачка просила визнати протиправною відмову Пенсійного фонду у проведенні індексації пенсії з 1 березня 2022 року, 1 березня 2023 року та 1 березня 2024 року відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №118, №168 та №185 без застосування обмеження максимальним розміром пенсії.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду позов було задоволено повністю. Суд визнав протиправними дії органу Пенсійного фонду та зобов’язав провести перерахунок і виплату пенсії з урахуванням усіх видів грошового забезпечення та індексації.

На виконання цього рішення відповідач здійснив нарахування заборгованості з пенсійних виплат у сумі 374 814,70 грн, однак фактична виплата цих коштів позивачці проведена не була. Про нарахування відповідної суми Пенсійний фонд повідомив її офіційним листом.

У зв’язку з невиконанням рішення суду позивачка звернулася із заявою про зміну способу виконання рішення відповідно до статті 378 КАС України та просила замінити спосіб виконання із зобов’язання провести виплату на безпосереднє стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві нарахованої, але невиплаченої суми пенсії.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що Законом №4094-IX від 21 листопада 2024 року, який набрав чинності 19 грудня 2024 року, були внесені зміни до статті 378 КАС України щодо зміни способу та порядку виконання судових рішень.

Відповідно до нової редакції норми, невиконання суб’єктом владних повноважень судового рішення, яке набрало законної сили, щодо пенсійних та інших соціальних виплат протягом двох місяців є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого рішення шляхом стягнення відповідних сум із такого суб’єкта владних повноважень.

Суд підкреслив, що нова редакція частини 3 статті 378 КАС України передбачає необхідність дотримання кількох умов: рішення має стосуватися пенсійних або соціальних виплат; воно не повинно виконуватися понад два місяці після набрання законної сили; заявник має звернутися із відповідною заявою; а спосіб виконання змінюється саме на стягнення відповідних виплат із суб’єкта владних повноважень.

Суд встановив, що у цій справі всі зазначені умови наявні, оскільки рішення стосується пенсійних виплат, не виконувалося понад два місяці, а позивачка звернулася із заявою про зміну способу виконання рішення.

Суд також наголосив, що зміна способу та порядку виконання рішення означає застосування нових заходів для реалізації рішення у разі неможливості його виконання у попередньо визначений спосіб. При цьому суд не змінює рішення по суті, а лише забезпечує його реальне виконання.

Крім того, суд звернув увагу на положення частини 3 статті 33 Закону України «Про виконавче провадження», яка надає сторонам та виконавцю право звернутися до суду із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання рішення у разі наявності обставин, що ускладнюють його виконання або роблять його неможливим.

Суд окремо зазначив, що відповідно до статті 8 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» виплата пенсій забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, які перераховуються до Пенсійного фонду України.

За результатами розгляду заяви суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення та змінив спосіб і порядок виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 28 листопада 2024 року.

Суд постановив стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві на користь позивачки різницю між фактично сплаченою та належною до сплати сумою пенсії у розмірі 374 814,70 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.