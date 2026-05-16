В Киевской области суд взыскал более 129 тысяч грн за затопление квартиры из-за поломки котла

Ирпенский городской суд Киевской области частично удовлетворил иск владелицы квартиры о возмещении ущерба, причиненного вследствие заливки жилья из квартиры этажом выше.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ирпенский городской суд Киевской области рассмотрел гражданское дело №367/7436/24 по иску о возмещении материального и морального ущерба, причиненного вследствие затопления квартиры. Суд исследовал вопросы надлежащести доказательств факта затопления, допустимости акта комиссионного обследования, достаточности отчета оценщика для подтверждения размера убытков, а также применения презумпции вины причинителя вреда.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованием взыскать с владелицы квартиры, расположенной этажом выше, 119 168 грн материального ущерба, 15 000 грн морального вреда и судебные расходы. Основанием для обращения стало затопление квартиры, произошедшее 13 мая 2024 года.

Согласно акту о затоплении жилого помещения, составленному представителями ОСМД, вода попала в квартиру истца из квартиры, расположенной этажом выше. Комиссия зафиксировала, что причиной затопления стало повреждение отопительного котла в квартире ответчицы, что привело к утечке значительного количества воды. В акте были указаны повреждения потолка, ламината, обоев, электросети, бытовой техники и кухонной мебели.

Для определения размера убытков истец заказала независимую оценку. Согласно отчету оценщика, стоимость материального ущерба составила 114 168 грн. Отдельно истец оплатила 5000 грн за услуги оценщика. Также она заявила требование о возмещении морального вреда, ссылаясь на душевные переживания, нарушение привычного образа жизни и длительное невозмещение убытков.

Ответчица факт затопления не отрицала, однако не соглашалась с заявленным размером материального и морального ущерба. Сторона ответчика утверждала, что акт о затоплении составлен с нарушением требований Правил содержания жилых домов и придомовых территорий, а отчет оценщика является недопустимым доказательством, поскольку оценщик якобы не имел надлежащей специализации для определения размера убытков. Кроме того, ответчица указывала, что ее не уведомили о проведении осмотра квартиры оценщиком, а сам дефектный акт был составлен через две недели после события. В связи с этим ответчица признавала иск лишь частично — в сумме 40 827 грн материального ущерба.

Выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьями 1166 и 1192 Гражданского кодекса Украины имущественный вред, причиненный имуществу физического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило, если такое лицо не докажет отсутствие своей вины. Суд подчеркнул, что в деликтных обязательствах действует презумпция вины причинителя вреда, а потому именно ответчик должен доказывать отсутствие вины в причинении ущерба.

Исследовав акт о затоплении, суд пришел к выводу, что он содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденными приказом Госжилкоммунхоза №76 от 17 мая 2005 года. Суд указал, что акт содержит дату и место составления, описание обстоятельств затопления, перечень повреждений и выводы комиссии относительно причин аварии. Поэтому такой акт является надлежащим и допустимым доказательством по делу.

Суд также обратил внимание на правовой вывод Верховного Суда по делу №753/20314/15, согласно которому неподписание акта лицом, по вине которого произошло затопление, само по себе не влияет на юридическую силу документа, если иное не доказано надлежащими доказательствами.

Что касается отчета оценщика, суд отметил, что ответчица не подала ни одного надлежащего доказательства в опровержение определенного размера убытков и не инициировала проведение судебной строительно-технической экспертизы. Суд сослался на правовой вывод Верховного Суда по делу №761/12945/19, согласно которому неиспользование стороной права на проведение экспертизы возлагает на нее риск последствий такой процессуальной бездеятельности.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд установил наличие всех элементов гражданско-правовой ответственности: факта ущерба, противоправного поведения, причинно-следственной связи между действиями ответчицы и повреждением имущества, а также вины ответчицы в затоплении квартиры.

Суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчицы 114 168 грн материального ущерба, 5000 грн расходов на проведение оценки убытков и 10 000 грн морального вреда. При определении размера морального вреда суд учел душевные страдания истца, повреждение ее имущества, нарушение привычного образа жизни и длительность защиты нарушенного права в судебном порядке. Также с ответчицы был взыскан судебный сбор в размере 1290,98 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.