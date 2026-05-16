Мужчина хотел через операцию груди жены повлиять на размер алиментов — решение суда

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел ходатайство мужчины, который в споре об алиментах просил истребовать информацию о возможном проведении жене пластической коррекции молочных желез и стоимости таких услуг, считая эти обстоятельства важными для определения размера алиментов.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел ходатайство представителя ответчика об истребовании доказательств по делу № 308/19529/25 о расторжении брака и взыскании алиментов. Речь шла о требовании получить от медицинских учреждений информацию о предоставлении истице медицинских услуг эстетического характера, в частности пластической коррекции молочных желез, а также данные о стоимости таких услуг.

Обстоятельства дела

В производстве суда находится гражданское дело по иску жены к мужу о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание двоих малолетних детей. Истица просит расторгнуть брак, заключённый 12 августа 2018 года, а также взыскать с ответчика алименты в размере 20 тысяч гривен ежемесячно — по 10 тысяч гривен на каждого ребёнка — до достижения ими совершеннолетия.

В рамках рассмотрения дела представитель ответчика обратился в суд с ходатайством об истребовании доказательств. Защита просила предоставить информацию о возможном получении истицей медицинских услуг эстетического характера, в частности пластической коррекции молочных желез, а также сведения о полной стоимости таких услуг.

Ходатайство мотивировалось тем, что указанные обстоятельства, по мнению ответчика, имеют существенное значение для правильного разрешения спора в части определения размера алиментов. Представитель ответчика ссылался на то, что самостоятельно получить соответствующие документы невозможно из-за требований законодательства о сохранении врачебной тайны, а также из-за отсутствия ответа на адвокатские запросы.

Выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьями 76 и 77 ГПК Украины доказательствами являются любые данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а надлежащими являются только те доказательства, которые содержат информацию относительно предмета доказывания.

Также суд обратил внимание, что согласно статьям 83 и 84 ГПК Украины участник дела имеет право обратиться с ходатайством об истребовании доказательств лишь в случае невозможности их самостоятельного предоставления, а истребованию подлежат исключительно надлежащие и допустимые доказательства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Суд подчеркнул, что предметом доказывания по делу в части взыскания алиментов являются обстоятельства, имеющие значение для определения их размера.

Ссылаясь на часть первую статьи 182 Семейного кодекса Украины, суд указал, что при определении размера алиментов учитываются состояние здоровья и материальное положение ребёнка, состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов, наличие у него других иждивенцев, имущества и имущественных прав, а также доказанные расходы именно плательщика алиментов.

Суд пришёл к выводу, что обстоятельства относительно возможного получения истицей медицинских услуг эстетического характера и их стоимости не касаются состояния здоровья или материального положения ответчика как плательщика алиментов, не свидетельствуют о его платёжеспособности и не характеризуют потребности детей.

Отдельно суд подчеркнул, что оценке по делам о взыскании алиментов подлежат, в частности, расходы именно плательщика алиментов, а не получателя алиментов.

Ссылку представителя ответчика на пункт 4 части первой статьи 182 СК Украины как на «иные обстоятельства, имеющие существенное значение», суд признал необоснованной. В определении указано, что такие обстоятельства должны находиться в непосредственной связи с возможностью плательщика уплачивать алименты либо с потребностями ребёнка, тогда как расходы другого из родителей на личные нужды сами по себе не являются юридическим основанием для уменьшения объёма содержания детей.

Кроме того, суд подчеркнул, что запрашиваемая информация касается сведений о состоянии здоровья и медицинских вмешательствах, составляющих врачебную тайну и относящихся к сфере частной жизни лица. Вмешательство в право на уважение частной жизни допускается лишь при условии его необходимости и пропорциональности поставленной цели.

Учитывая отсутствие надлежащей связи между запрашиваемыми сведениями и предметом доказывания по делу, суд не усмотрел правовых оснований для такого вмешательства.

Суд пришёл к выводу, что запрашиваемые сведения не являются надлежащими доказательствами в понимании статей 76 и 77 ГПК Украины и не имеют существенного значения для правильного разрешения спора относительно определения размера алиментов, в связи с чем отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств.

Определение отдельно обжалованию не подлежит.

