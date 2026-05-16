Чоловік хотів через операцію грудей дружини вплинути на розмір аліментів — рішення суду

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув клопотання чоловіка, який у спорі про аліменти просив витребувати інформацію про можливе проведення дружині пластичної корекції молочних залоз та вартість таких послуг, вважаючи ці обставини важливими для визначення розміру аліментів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув клопотання представника відповідача про витребування доказів у справі № 308/19529/25 про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. Йшлося про вимогу отримати від медичних закладів інформацію щодо надання позивачці медичних послуг естетичного характеру, зокрема пластичної корекції молочних залоз, а також дані про вартість таких послуг.

Обставини справи

У провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом дружини до чоловіка про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання двох малолітніх дітей. Позивачка просить розірвати шлюб, укладений 12 серпня 2018 року, а також стягнути з відповідача аліменти у розмірі 20 тисяч гривень щомісячно — по 10 тисяч гривень на кожну дитину — до досягнення ними повноліття.

У межах розгляду справи представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів. Захист просив надати інформацію щодо можливого отримання позивачкою медичних послуг естетичного характеру, зокрема пластичної корекції молочних залоз, а також відомості про повну вартість таких послуг.

Клопотання мотивувалося тим, що зазначені обставини, на думку відповідача, мають істотне значення для правильного вирішення спору в частині визначення розміру аліментів. Представник відповідача посилався на те, що самостійно отримати відповідні документи неможливо через вимоги законодавства щодо збереження лікарської таємниці, а також через ненадання відповіді на адвокатські запити.

Висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 76 та 77 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги та заперечення сторін, а належними є лише ті докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Також суд звернув увагу, що згідно зі статтями 83 та 84 ЦПК України учасник справи має право звернутися з клопотанням про витребування доказів лише у разі неможливості їх самостійного подання, а витребуванню підлягають виключно належні та допустимі докази, які мають значення для правильного вирішення спору.

Суд наголосив, що предметом доказування у справі в частині стягнення аліментів є обставини, які мають значення для визначення їх розміру.

Посилаючись на частину першу статті 182 Сімейного кодексу України, суд вказав, що при визначенні розміру аліментів враховуються стан здоров’я та матеріальне становище дитини, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у нього інших утриманців, майна та майнових прав, а також доведені витрати саме платника аліментів.

Суд дійшов висновку, що обставини щодо можливого отримання позивачкою медичних послуг естетичного характеру та їх вартості не стосуються стану здоров’я чи матеріального становища відповідача як платника аліментів, не свідчать про його платоспроможність та не характеризують потреби дітей.

Окремо суд підкреслив, що оцінці у справах про стягнення аліментів підлягають, зокрема, витрати саме платника аліментів, а не одержувача аліментів.

Посилання представника відповідача на пункт 4 частини першої статті 182 СК України як на «інші обставини, що мають істотне значення», суд визнав безпідставним. В ухвалі зазначено, що такі обставини повинні перебувати у безпосередньому зв’язку з можливістю платника сплачувати аліменти або з потребами дитини, тоді як витрати іншого з батьків на особисті потреби самі по собі не є юридичною підставою для зменшення обсягу утримання дітей.

Крім того, суд наголосив, що запитувана інформація стосується відомостей про стан здоров’я та медичні втручання, які становлять лікарську таємницю та належать до сфери приватного життя особи. Втручання у право на повагу до приватного життя допускається лише за умови його необхідності та пропорційності поставленій меті.

З огляду на відсутність належного зв’язку між запитуваними відомостями та предметом доказування у справі, суд не вбачив правових підстав для такого втручання.

Суд дійшов висновку, що запитувані відомості не є належними доказами у розумінні статей 76 та 77 ЦПК України й не мають істотного значення для правильного вирішення спору щодо визначення розміру аліментів, у зв’язку з чим відмовив у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.