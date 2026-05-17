Суд объяснил, при каких условиях военный имеет право на 100 тысяч гривен после ранения

10:01, 17 мая 2026
Военный в Харькове через суд добился выплаты 100 тысяч грн за лечение и отпуск после ранения.
Харьковский окружной административный суд рассмотрел дело № 520/31834/25 по иску военнослужащего к воинской части о невыплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168, в размере 100 тысяч гривен во время стационарного лечения и пребывания в отпуске после тяжёлого ранения. Суд исследовал, имеет ли военнослужащий право на получение увеличенного вознаграждения в период лечения и отпуска по состоянию здоровья, если ранение связано с защитой Родины.

Суд рассмотрел дело в порядке упрощённого искового производства без вызова сторон.

Суть дела

Истец проходил военную службу в составе воинской части с марта 2022 года. В июне 2025 года он получил тяжёлое сочетанное огнестрельное осколочное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота и конечностей, а также черепно-мозговую травму, переломы, множественные осколочные ранения, взрывную травму и ожоги. Обстоятельства получения ранения были подтверждены справкой об обстоятельствах травмы, а военно-врачебная комиссия установила, что ранение связано с защитой Родины и относится к категории тяжёлых.

После ранения военнослужащий находился на стационарном лечении в два периода — с 6 июня по 10 июня 2025 года и с 11 июня по 16 июля 2025 года. В дальнейшем военно-врачебная комиссия выдала справку о необходимости отпуска по состоянию здоровья сроком на 30 календарных дней. После этого военнослужащему были предоставлены отпуска для лечения после тяжёлого ранения в периоды с 16 июля по 15 августа 2025 года и с 16 августа по 15 сентября 2025 года.

Истец указывал, что воинская часть не начислила и не выплатила ему дополнительное вознаграждение, увеличенное до 100 тысяч гривен, пропорционально времени пребывания на стационарном лечении и во время отпуска после тяжёлого ранения, чем допустила противоправное бездействие.

Воинская часть в отзыве возражала против иска и указывала, что действовала в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168 военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении либо в отпуске для лечения после тяжёлого ранения по заключению военно-врачебной комиссии, выплачивается дополнительное вознаграждение, увеличенное до 100 тысяч гривен.

По мнению суда, для выплаты такого вознаграждения необходимы лишь два условия: ранение должно быть связано с защитой Родины, а военнослужащий должен находиться на стационарном лечении либо в отпуске для лечения после тяжёлого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Суд подчеркнул, что постановление №168 не содержит каких-либо ограничений относительно количества или продолжительности пребывания на стационарном лечении либо в соответствующем отпуске, за которые выплачивается увеличенное вознаграждение.

Также суд обратил внимание, что после внесения изменений в постановление №168 постановлением Кабинета Министров №793 возникли дополнительные процедуры правового регулирования выплаты вознаграждения, однако эти положения не могут применяться к спорным правоотношениям, поскольку противоречили бы принципу отсутствия обратного действия нормативно-правовых актов во времени, закреплённому статьёй 58 Конституции Украины.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец действительно находился на стационарном лечении в связи с ранением, связанным с защитой Родины, а следовательно имеет право на получение увеличенного до 100 тысяч гривен вознаграждения за этот период.

Отдельно суд проанализировал вопрос выплаты вознаграждения за время пребывания в отпуске после тяжёлого ранения. Суд отметил, что постановление №168 использует формулировку «отпуск для лечения после тяжёлого ранения», тогда как Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины, утверждённое приказом Министерства обороны №402, предусматривает лишь возможность предоставления «отпуска по состоянию здоровья».

Суд пришёл к выводу, что между постановлением №168 и Положением №402 существует расхождение в юридических формулировках, поскольку военно-врачебная комиссия формально не уполномочена принимать решение именно об «отпуске для лечения после тяжёлого ранения», а может определять лишь необходимость отпуска по состоянию здоровья.

Вместе с тем суд подчеркнул, что Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» является нормативно-правовым актом высшей юридической силы и предусматривает право военнослужащего на отпуск для лечения с сохранением денежного обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Суд также учёл положения приказа Министерства обороны №260, согласно которым понятия «отпуск для лечения в связи с болезнью» и «отпуск по состоянию здоровья» фактически отождествляются.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что отпуск по состоянию здоровья, предоставленный на основании постановления военно-врачебной комиссии после стационарного лечения ранения, связанного с защитой Родины, является тождественным по своему юридическому содержанию отпуску для лечения после тяжёлого ранения, предусмотренному постановлением №168.

Суд подчеркнул, что формальный подход воинской части к толкованию этих понятий не соответствует содержанию законодательства и нарушает право военнослужащего на надлежащее денежное обеспечение.

Учитывая установленные обстоятельства, суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен за периоды стационарного лечения и пребывания в отпуске после тяжёлого ранения.

Суд обязал воинскую часть начислить и выплатить военнослужащему дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168, в размере, увеличенном до 100 тысяч гривен, за периоды стационарного лечения с 6 июня по 10 июня 2025 года и с 11 июня по 16 июля 2025 года, а также за периоды отпуска после тяжёлого ранения с 16 июля по 15 августа 2025 года и с 16 августа по 15 сентября 2025 года с учётом ранее выплаченных сумм.

