Ретроактивное вмешательство в назначение судьи нарушает верховенство права — решение ЕСПЧ

Законодательные изменения с обратной силой, которые привели к отмене назначения судьи, нарушили гарантии справедливого суда и право на уважение частной жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека по делу SIMONCINI v. San Marino признал, что ретроактивное вмешательство законодателя в процедуру назначения судьи и последующая отмена такого назначения нарушили гарантии справедливого суда и право на уважение частной жизни. Суд отдельно подчеркнул, что принцип несменяемости судей является составляющей судейской независимости и верховенства права, а вмешательство государства не может использоваться для фактического разрешения спора в пользу одной из сторон.

ЕСПЧ пришел к выводу, что законодательные изменения с обратной силой были применены таким образом, который сделал административное обжалование назначения судьи фактически безальтернативным по результату. По мнению Суда, такое вмешательство нарушило принцип равенства сторон, не было должным образом обосновано соображениями общего интереса и противоречило требованиям правовой определенности.

Обстоятельства дела SIMONCINI v. San Marino № 14396/24

В 2019 году Судебный совет в пленарном составе (Consiglio Giudiziario Plenario, «CGP») назначил заявителя на должность Commissario della legge, что соответствует должности судьи первой инстанции в Сан-Марино.

Дело касалось отмены в 2020 году назначения заявителя вследствие законодательного вмешательства с ретроактивным эффектом в отношении толкования положений, касающихся состава CGP. Заявитель инициировал административное производство с целью обжалования отмены, однако безуспешно. Назначение заявителя в CoL было подтверждено Судебным советом (Consiglio Giudiziario Plenario, «CGP») 12 февраля 2019 года (в состав которого, inter alia, входил судья C.).

11 апреля 2019 года X и Y, считая себя потерпевшими от назначения заявителя, инициировали административное производство (№ 13/2019), оспаривая соответствующую процедуру и состав CGP, поскольку в его состав входил судья С. Заявитель был уведомлен об этом производстве, но на том этапе решил не принимать в нем участие.

До завершения последнего производства 28 сентября 2020 года, после смены правительства и законодательного вмешательства (Закон № 1/2020 от 20 февраля 2020 года) с ретроактивным действием, решение CGP о назначении заявителя было отменено тем же CGP. Он посчитал, что в составе CGP, принявшего решение от 12 февраля 2019 года, имелся недостаток, поскольку в его состав входил судья С., который на тот момент не имел бессрочного мандата, что противоречило положениям новой статьи 3 Закона № 1/2020, считавшегося законодательным толкованием.

На тот момент заявитель безуспешно пытался вступить в дело № 13/2019, которое в конечном итоге было закрыто (archiviazione), поскольку участники утратили интерес к делу после их назначения на должность.

В то же время заявитель инициировал отдельное дело (№ 37/2020), оспаривая решение CGP от 28 сентября 2020 года. Рассмотрение дела по существу завершилось отказом в удовлетворении иска 25 января 2023 года. Это было подтверждено в апелляционном порядке решением от 9 января 2024 года, сообщенным 10 января 2024 года, вынесенным судьей С. Просьбы заявителя о самоотводе или отставке судьи С. на том основании, что он уже выносил решение по делу № 7/2021 (а также по другим связанным делам), были отклонены соответствующими органами.

Ссылаясь на статью 6 Конвенции (право на справедливый суд), заявитель, в частности, утверждал, что вмешательство законодательных органов противоречило принципу верховенства права, а административное производство было чрезмерно длительным. Также, ссылаясь на статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), он считал, что решение об отмене его назначения имело серьезные последствия для его частной жизни и репутации, и оно не соответствовало закону и не было оправданным.

Оценка ЕСПЧ

Относительно предполагаемой несправедливости, возникшей вследствие ретроактивного законодательного вмешательства, законодательство общего характера, которое может оказаться неблагоприятным для сторон в судебном процессе, может быть принято, если оно фактически не было направлено против находящихся на рассмотрении судебных производств и не имело целью обойти принцип верховенства права, а законы также могут быть приняты до начала рассмотрения дела, не поднимая при этом вопрос по пункту 1 статьи 6 Конвенции. Однако законодательное вмешательство, противоречащее Конвенции, может произойти даже до начала судебного разбирательства; это происходит в исключительных случаях, например, когда решение административного органа является необходимым предварительным условием для передачи дела в суд (следовательно, при таких обстоятельствах этот период также должен быть учтен) или когда спор возник задолго до возбуждения судебного производства.

Учитывая, что отмена назначения заявителя основывалась на незаконном составе CGP, который его назначил, что является одним из оснований, приведенных X и Y, нельзя отрицать, что, хотя эти два дела сами по себе являются отдельными производствами с отдельными предметами рассмотрения, они имеют содержательную связь (относительно состава CGP, назначившего заявителя), и что производство № 13/2019 фактически было предшественником производства № 37/2020.

Действительно, учитывая, что единственными назначениями, которые были отменены вследствие введения в действие закона о вмешательстве, были те назначения, которые были оспорены (но не какие-либо другие решения CGP, связанные с другими назначениями), при отсутствии производства № 13/2019 назначение заявителя не было бы отменено (на том основании, на котором оно было отменено, а именно из-за «неправильного состава», который оспаривался), и у заявителя не было бы оснований инициировать производство № 37/2020. Отсюда следует, что обстоятельства этого дела можно рассматривать как один из тех исключительных случаев, когда законодательное вмешательство, противоречащее Конвенции, может произойти даже до начала судебного разбирательства, касающегося заявителя. ЕСПЧ не может согласиться с мнением Правительства о том, что законодательное вмешательство не повлияло на результат рассмотрения дела № 13/2019.

На самом деле законодательное вмешательство с присущим ему обратным эффектом, за которым последовали самостоятельные действия CGP по соблюдению этого закона, «решило» спор по этому делу относительно правильного состава CGP настолько, что у истцов не осталось интереса продолжать это производство.

ЕСПЧ уже отмечал, что законы, направленные по закону или на практике против конкретных лиц, противоречат принципу верховенства права. Он также отмечает, что в этом деле, как представляется, не было придано значения тому факту, что ни одно лицо, дело которого рассматривалось или рассматривается заявителем как CoL, не инициировало производство, утверждая, что трибунал, рассматривавший его дело, не был создан в соответствии с законом.

Кроме того, несмотря на характер и ограниченное влияние указанного недостатка, не было уделено достаточного внимания принципу несменяемости судей в течение срока их полномочий, который в целом вытекает из принципа независимости судей, являющегося необходимой предпосылкой верховенства права, а также принципу, согласно которому члены судебной власти должны пользоваться, как и другие граждане, защитой от произвола со стороны законодательной и исполнительной власти, и лишь контроль со стороны независимого судебного органа относительно законности такой меры, как увольнение с должности, способен обеспечить эффективность такой защиты. ЕСПЧ не усмотрел в замечаниях Правительства ничего, что могло бы оправдать такие произвольные действия, которые, по его мнению, направлены на обход принципа верховенства права и понятия справедливого судопроизводства.

В связи с последним ЕСПЧ отметил, что такие действия нарушили принцип равенства сторон, сделав рассмотрение дела в административных судах для заявителя заведомо проигрышным, несмотря на отсутствие каких-либо убедительных соображений общего интереса, способных перевесить опасности, присущие применению ретроактивного законодательства. Поэтому был нарушен пункт 1 статьи 6 Конвенции относительно требования справедливости.

Относительно предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции

Споры, связанные с трудоустройством, сами по себе не исключаются из сферы «частной жизни» в значении статьи 8 Конвенции. В таких спорах вопрос частной жизни обычно возникает двумя путями: либо через причины, лежащие в основе оспариваемой меры (в этом случае ЕСПЧ применяет подход, основанный на основаниях), либо, в определенных случаях, через последствия для частной жизни (в этом случае ЕСПЧ применяет подход, основанный на последствиях).

Если речь идет о подходе, основанном на последствиях, решающее значение приобретает порог серьезности в отношении всех вышеуказанных аспектов. Заявитель должен убедительно доказать, что этот порог был достигнут в его случае.

Заявитель должен предоставить доказательства, подтверждающие последствия оспариваемой меры. ЕСПЧ признает применение статьи 8 лишь в том случае, если эти последствия являются очень серьезными и в значительной степени влияют на частную жизнь заявителя.

В данном деле решение CGP от 28 сентября 2020 года, принятое вследствие законодательных изменений в 2020 году, привело к невозможности для заявителя продолжать выполнять свои судебные функции в качестве судьи первой инстанции. Поскольку нет никаких оснований считать, что причиной такого решения стало неодобрение заявителем этих поправок, именно подход, основанный на последствиях, может привести к рассмотрению этого вопроса в контексте статьи 8.

В этой связи ЕСПЧ принимает к сведению аргумент Правительства о том, что заявитель продолжал исполнять свои обязанности на должности UD. Однако ЕСПЧ отметил, что, хотя эта должность и оставалась судебной, она, безусловно, была ниже по рангу и престижу. Кроме того, не вызывает сомнений тот факт, что эта должность предусматривала значительно более низкую заработную плату, чем та, которую заявитель получал, исполняя обязанности CoL до принятия оспариваемой меры. Из доказательств, предоставленных заявителем, следует, что общая заработная плата CoL почти вдвое превышает заработную плату UD, с разницей около 3 000 евро. ЕСПЧ посчитал, что это сокращение было как существенным, так и резким; кроме того, хотя заявитель упомянул об этом лишь в своих требованиях о справедливом возмещении, это также будет иметь негативные последствия для возможного расчета размера его будущей пенсии.

Что касается налаживания и поддержания отношений с другими лицами, ЕСПЧ отметил, что после принятия оспариваемого решения заявитель больше не мог действовать как судья суда первой инстанции (CoL) — функции, которую он осуществлял в течение примерно восемнадцати месяцев. Таким образом, он был лишен возможности продолжать свою полноценную судебную деятельность (по крайней мере до тех пор, пока он не прошел бы другой конкурс, чего на сегодняшний день не произошло). Однако он продолжал работать помощником судьи и оставался в той же среде рядом со своими коллегами из судебной системы в целом.

Однако, по мнению ЕСПЧ, отмена его назначения в качестве судьи суда первой инстанции (CoL) (иными словами, на практике, его понижение до UD) повлияла на его возможность налаживания и развития отношений с учетом других факторов, таких как невозможность участвовать в отборочных процедурах на руководящие должности в суде и во внешних заданиях от имени суда, что, безусловно, служит средством развития отношений и профессионального роста. Кроме того, его возвращение на должность UD повлияло на его участие в Судебном совете, из которого он как UD был немедленно исключен, а позже, после реформы, как UD он не имел права претендовать на эту должность, а также голосовать за членов Судебного совета из числа судей, следовательно, он не мог высказывать свое мнение или отдавать свой голос по различным вопросам, связанным с их рабочей средой.

В конечном итоге ЕСПЧ посчитал, что, хотя ни один из вышеуказанных факторов сам по себе не достигает соответствующего порога для целей проверки серьезности в соответствии со статьей 8, совокупность факторов, как они проявились и были обоснованы заявителем в данном деле, является достаточной для вывода о том, что последствия, вытекающие из решения об отмене назначения заявителя, были достаточно серьезными и в значительной степени повлияли на его частную жизнь. Следовательно, статья 8 Конвенции в данном деле является применимой. ЕСПЧ отметил, что в данном деле эта мера была принята более чем через восемнадцать месяцев после того, как заявитель начал исполнять свои обязанности как CoL, и через девятнадцать с половиной месяцев после его назначения. Хотя в данном деле национальный суд первой инстанции признал, что восемнадцать месяцев являются разумным сроком, Правительство не предоставило других примеров, которые свидетельствовали бы о том, что такой длительный срок подпадает под понятие «в разумный срок», указанное в статье 44 Закона № 160/2011. Кроме того, он считал, что интересы заявителя как адресата были учтены в незначительной степени, если вообще были учтены, как того требует эта норма — это вопрос, к которому ЕСПЧ обратится ниже. В этом свете соответствие меры национальному законодательству является сомнительным.

Тем не менее ЕСПЧ признал, что потребность в правовой определенности в отношении назначений судебного характера, а следовательно, необходимость наличия надлежащим образом сформированного CGP при назначении судебных органов, соответствует интересам обеспечения соответствующих гарантий справедливого судопроизводства и, таким образом, направлена на защиту прав и свобод других лиц. Уместность такой законной цели в конкретных обстоятельствах дела заявителя, в котором его назначение, но не другие назначения, было отменено якобы с этой целью, будет рассмотрена ниже.

ЕСПЧ вновь подчеркнул, что суд или трибунал всегда должен быть «создан в соответствии с законом»; трибунал, не созданный в соответствии с намерениями законодателя, неизбежно не будет обладать легитимностью, необходимой в демократическом обществе для разрешения правовых споров. Однако ЕСПЧ отметил, во-первых, что при отсутствии законодательного вмешательства с ретроспективным действием (что указывает на то, что состав CGP должен, насколько это возможно, исключать судей, еще не утвержденных на должности на постоянной основе), не было оснований ставить под сомнение законность состава CGP на момент назначения заявителя, а следовательно, и законность назначения заявителя по этому основанию. Мнение меньшинства, повторенное на заседаниях CGP, и оспаривание со стороны других заинтересованных кандидатов сами по себе не являются достаточными основаниями для того, чтобы считать, что такой трибунал не был назначен в соответствии с законом.

ЕСПЧ подчеркнул, что на момент его назначения не было ни общенационального возмущения, ни политических потрясений; что важно, ни один национальный суд не признал такое назначение (или другие подобные назначения) незаконным, а также ни одно лицо, дело которого рассматривалось или рассматривается заявителем, не ставило под сомнение законность этого назначения.

Действительно, из комментариев Правительства (предоставленных в соответствии со статьей 6 и расширенных в других местах) было очевидно, что существовал интерес в отмене лишь оспариваемых назначений и избежании каких-либо оспариваний текущих конкурсов другими кандидатами — интересы, которые, как представляется, были главной озабоченностью Правительства и которые не подпадают непосредственно под законный интерес, признанный выше. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что для избежания оспариваний текущих или будущих конкурсов не было необходимости (предусматривать и) применять закон ретроактивно. Достаточно было закона о будущем применении, предусмотренного статьей 4 Закона № 1/2020.

Что касается оспаривания, поданного X и Y, лицами, которые оспорили назначение заявителя, ЕСПЧ посчитал, что нет сомнений в том, что другие кандидаты, участвовавшие в конкурсе, имели законный интерес в справедливости процедуры назначения. Однако эти интересы вполне могли быть обеспечены в рамках судебных производств, инициированных этими лицами именно с этой целью. Кроме того, такие интересы должны были быть уравновешены с другими конкурирующими интересами, а именно интересами самого заявителя, а также интересами населения в целом относительно наличия правовой системы, уважающей верховенство права во всех смыслах.

В этой связи ЕСПЧ еще раз подчеркнул, что принцип несменяемости судей в течение срока их полномочий является принципом, который в целом считается следствием независимости судей — что является необходимым условием верховенства права. ЕСПЧ уже установил, что при принятии закона этому принципу было уделено недостаточно внимания; то же касается решения CGP о применении такого закона в деле заявителя. Принцип несменяемости судей и интересы населения в целом должны были сочетаться с личными интересами заявителя относительно сохранения его должности как CoL, вопросу, которому CGP уделил еще меньше внимания, если вообще уделил, несмотря на требования статьи 44 Закона № 160/2011.

Учитывая все вышеизложенное, ЕСПЧ посчитал, что требование законности не было соблюдено и что не было приведено никаких весомых и достаточных оснований, которые позволили бы считать, что примененная к заявителю мера, имевшая серьезные последствия для его частной жизни, была необходимой в демократическом обществе.

Вывод

Нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд) относительно справедливости производства вследствие ретроактивного законодательного вмешательства.

Отсутствие нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции относительно длительности производства.

Нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Решение по данному делу принято Палатой 19 февраля 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.