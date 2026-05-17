ТЦК мобилизовал мужчину без отсрочки: суд объяснил, почему призыв уже не отменить

Суд в Тернополе признал законной мобилизацию мужчины, заявлявшего о «силовом задержании» ТЦК

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело №500/6626/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части о признании мобилизации противоправной, отмене приказов о призыве и зачислении в личный состав, а также увольнении с военной службы. Суд исследовал соблюдение процедуры мобилизации, прохождение военно-врачебной комиссии и наличие оснований для отмены уже реализованных приказов о призыве.

Суть дела

Истец утверждал, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно применили к нему принудительные действия во время мобилизационных мероприятий, несмотря на то, что он якобы соглашался самостоятельно прибыть в ТЦК и СП по повестке. Также отмечалось, что у сотрудников ТЦК и СП отсутствовали нагрудные бодикамеры, поэтому видеофиксация задержания и мобилизации не осуществлялась. Отдельно истец ссылался на нарушение процедуры прохождения военно-врачебной комиссии и неучёт его заболеваний при определении пригодности к военной службе. В связи с этим он просил признать противоправными действия по мобилизации, отменить приказ о призыве на военную службу во время мобилизации, отменить приказ воинской части о зачислении в списки личного состава и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава и уволить с военной службы.

Воинская часть в отзыве указала, что истец прибыл в составе команды после прохождения ВВК, а во время собеседования и проверки медицинской службой и группой психологической поддержки не было установлено обстоятельств, которые бы делали невозможным его зачисление в списки личного состава. Также воинская часть ссылалась на справку ВВК, согласно которой истец был признан пригодным к военной службе. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки указал, что истец не имел оформленной отсрочки и не был забронирован, а потому подлежал мобилизации на общих основаниях. Кроме того, ответчик обратил внимание, что истец собственноручной подписью подтвердил полноту предоставленной информации о состоянии здоровья во время прохождения ВВК.

Суд установил, что по результатам прохождения военно-врачебной комиссии истец был признан пригодным к военной службе. Приказом начальника ТЦК и СП он был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть, а приказом командира воинской части — зачислен в списки личного состава и на все виды обеспечения.

Позиция и выводы суда

Суд детально проанализировал положения Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённого постановлением Кабинета Министров №560, а также Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины.

Суд обратил внимание, что граждане, состоящие на воинском учёте, обязаны уточнять свои военно-учётные данные и проходить медицинский осмотр в порядке, установленном законом. При этом суд отметил, что истец не состоял на воинском учёте военнообязанных в соответствующем ТЦК и СП, последний раз проходил военно-врачебную комиссию ещё в 2019 году и до момента мобилизации не пользовался правом на отсрочку. Доказательств обратного суду предоставлено не было. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу об отсутствии противоправности в действиях ТЦК и СП относительно призыва истца на военную службу во время мобилизации и постановки его на воинский учёт.

Относительно доводов о нарушении процедуры прохождения ВВК суд отметил, что предметом спора не было обжалование заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе. Суд также подчеркнул, что в случае несогласия с выводом ВВК истец имел право обратиться в ВВК высшего уровня или в Центральную военно-врачебную комиссию, однако доказательств такого обращения предоставлено не было. Кроме того, суд отметил, что истец не доказал факт нарушения процедуры медицинского осмотра, а утверждения о неучёте жалоб и заболеваний не подтверждены надлежащими доказательствами.

Оценивая требования об отмене приказов о мобилизации и зачислении в личный состав, суд указал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, уполномоченными осуществлять призыв граждан на военную службу во время мобилизации. Суд установил, что во время проведения мобилизационных мероприятий истец не предоставил документов, подтверждающих наличие законных оснований для непризыва. Материалы дела также не содержали доказательств нарушения порядка призыва. При этом суд отдельно отметил, что обращение в правоохранительные органы само по себе не подтверждает факт незаконного задержания, а вопрос наличия состава уголовного правонарушения может быть установлен только обвинительным приговором суда.

Суд также учёл правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, согласно которой процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной само по себе не приводит к восстановлению прежнего положения лица, которое уже было мобилизовано. Аналогично, установление нарушений при прохождении ВВК не влияет на восстановление прав лица в контексте уже реализованной процедуры призыва.

В итоге суд пришёл к выводу, что истец как военнообязанный, признанный пригодным к военной службе и не имевший оформленных оснований для отсрочки, подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме, отметив также, что оспариваемые приказы являются реализованными и утратили свою силу.

