Можно ли получить «Доступные лекарства» в стационаре: разъяснение

Украинцам объяснили, выписывает ли врач стационара е-рецепт на «Доступные лекарства».

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, можно ли получать бесплатные «Доступные лекарства» в стационаре и выписывает ли врач стационара е-рецепт на «Доступные лекарства» или инсулин. Ответы на вопросы обнародовали на Facebook-странице ведомства.

«По программе Доступные лекарства украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой исключительно при амбулаторном лечении. Это лекарство для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета II типа, бронхиальной астмы, несахарного диабета, инсулинозависимого диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии, болезни Паркинсона, ХОЗЛ. А также – иммуносупрессивные препараты.

В стационаре пациент бесплатно получает препараты из Нацперечня лекарственных средств. Для этого электронный рецепт не требуется.

Электронный рецепт на «Доступные лекарства» и инсулин врач стационара не выписывает», - сказано в сообщении.

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