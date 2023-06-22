Чи можна отримати «Доступні ліки» в стаціонарі: роз’яснення

Українцям пояснили, чи виписує лікар стаціонару е-рецепт на «Доступні ліки».

У Національній службі здоров'я України пояснили, чи можна отримувати безоплатні «Доступні ліки» в стаціонарі та чи виписує лікар стаціонару е-рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін. Відповіді на питання оприлюднили на Facebook-сторінці відомства.

«За програмою “Доступні ліки” українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою виключно при амбулаторному лікуванні. Це ліки для лікування серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астм, нецукрового діабету, інсулінозалежного діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, ХОЗЛ. А також - імуносупресивні препарати.

В стаціонарі пацієнт безоплатно отримує препарати з Нацпереліку лікарських засобів. Для цього електронний рецепт не потрібен.

Електронний рецепт на “Доступні ліки” та інсулін лікар стаціонару не виписує», - сказано у повідомленні.

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