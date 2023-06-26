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  1. В Украине

Расследовал дело против пленных украинских моряков и преследовал крымских татар: будут судить предателя из Крыма

20:07, 26 июня 2023
Установлено, что фигурант получил «должность» следователя в управлении фсб рф по Крыму и Севастополю и занимался преследованием крымскотатарских активистов.
Расследовал дело против пленных украинских моряков и преследовал крымских татар: будут судить предателя из Крыма
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего украинского правоохранителя, который после захвата россиянами Крымского полуострова предал присягу и вступил в ряды фсб рф. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что фигурант получил должность следователя в управлении фсб рф по Крыму и Севастополю и занимался преследованием крымскотатарских активистов. В рамках инициированных им уголовных производств местные оккупационные суды признавали крымскотатарские религиозные организации террористическими, а их лидеров бросали за решетку.

Также в 2018 году предатель вел дело против украинских моряков, которых взяли в плен россияне в районе Керченского пролива. На суде он ходатайствовал о содержании под стражей в следственном изоляторе всех задержанных украинцев, в том числе раненых.

Бывший украинский правоохранитель заочно обвиняется в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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