Расследовал дело против пленных украинских моряков и преследовал крымских татар: будут судить предателя из Крыма

Установлено, что фигурант получил «должность» следователя в управлении фсб рф по Крыму и Севастополю и занимался преследованием крымскотатарских активистов.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего украинского правоохранителя, который после захвата россиянами Крымского полуострова предал присягу и вступил в ряды фсб рф. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что фигурант получил должность следователя в управлении фсб рф по Крыму и Севастополю и занимался преследованием крымскотатарских активистов. В рамках инициированных им уголовных производств местные оккупационные суды признавали крымскотатарские религиозные организации террористическими, а их лидеров бросали за решетку.

Также в 2018 году предатель вел дело против украинских моряков, которых взяли в плен россияне в районе Керченского пролива. На суде он ходатайствовал о содержании под стражей в следственном изоляторе всех задержанных украинцев, в том числе раненых.

Бывший украинский правоохранитель заочно обвиняется в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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