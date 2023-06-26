В Херсонской области задержали военнослужащего, который перешел на сторону врага

Младший сержант, находясь во временно оккупированном рф г. Херсоне, перешел на сторону врага.

В Херсонской области задержан военнослужащий, подозреваемый в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона поставлено в известность о подозрении военнослужащему пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

«По данным следствия, младший сержант, находясь во временно оккупированном рф г. Херсоне, перешел на сторону врага.

Он добровольно занимал должность «оперуполномоченного оперативного отдела» в незаконно созданном правоохранительном органе «ИК «северная исправительная колония (№ 90)» управления службы исполнения наказан по Херсонской области».

Правоохранители задержали его 20 июня 2023 г. в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.